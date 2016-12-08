工控猫荣获电商行业百强 创工业品采购服务新模式

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 2016年12月6日，在北京国家会议中心举办的“2016中国电子商务行业门户大会”上，工控猫（隶属于工控网（北京）电子商务有限公司）荣获2016中国电商行业百强，工控猫总经理周长国受邀参加领奖。



工控猫总经理周常国领奖现场

工控猫商城，于2015年4月8日正式上线，是专注于自动化产品及服务的B2B电商平台，以年采购量30-50万元的中小OEM客户、系统集成商为主要目标客户，在自营方式为主、平台服务为辅基础上，以加盟采购为主要方式，打造集交易、服务、营销、社交功能为一体的综合性平台。

自成立以来，以总经理周长国为主的工控猫秉着“以奋斗者为本”的企业文化精神，以“为工业领域优化供应链，成为工业自动化领域第一网络平台”为目标，聚集了一大批在工业自动化领域深耕20余年的行业人员，在不断优化自身产品与服务、扩大合作品牌和产品线的基础上，工控猫还与众多厂家合作，实现“厂家直发+现货直发”的运营模式，以保证所售产品的正品属性，“一个只卖正品的网站”成为工控猫人的座右铭。而工控猫于2016年在上海扩建的仓库，则进一步为这种模式提供了保障。



参与电商行业大会的企业名录

此外，基于工业品采购的特殊性，以及B2B采购的复杂性，工控猫在产品采购基础上，与工业服务平台工控速派合作，解决工业品采购后期的售后和产品维护问题，成功打造集采购、运维于一体的工业品采购、服务生态平台。

截止2016年7月，工控猫已上线品牌35个，共11大品类17个产品线产品，包括西门子、施耐德、ABB等众多大型厂商企业，月均销售额突破千万。

最后，借用工控猫总经理周长国在建立工控猫之初的话：我们希望能够建立一个透明的、高效率的工业品采购与服务市场，打破一直以来行业的这摊浑水，真正实现“生意容易做，情感可寄托”的行业环境和氛围。