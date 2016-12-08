钛媒体拆分为三大板块 发布钛媒体专业版

- 寻找1000名盲订种子用户

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 内容付费时代已经毫无悬念的到来了，但，人们到底愿意为怎样的内容付费？这是付费风口来临之前钛媒体就思考了几年的问题。12月8日，钛媒体创始人赵何娟公布了我们的答案。在北京开幕的 2016 钛媒体 T-EDGE 年度盛典上，赵何娟发表主旨演讲，并宣布将推出“钛媒体 PRO 专业版”。

同时她还发布了钛媒体集团的重大战略调整，未来，钛媒体集团业务将分拆为“媒体、数据、生活方式”三大板块。之所以把钛媒体集团化运营分拆为三大业务板块，在赵何娟看来，主要是不同的信息需求在产品形态和商业模式上都是不一样的，在产业链所处的位置也是不一样的。钛媒体将以“媒体、数据、生活方式”三大引擎，围绕新商业、消费阶层的崛起和与日俱增的不同的需求，来推动整个全新的TMT信息生态的发展，并且希望打造全球一流的TMT信息市场服务商，以创新的商业模式运营模式和最新的数据技术能够引领整个行业变革的新浪潮。

相对现在已有的钛媒体面向大众的免费内容，“钛媒体 PRO 专业版”主打面向全球主流 TMT 市场服务数据库，主要面向TMT投资者和经营者等专业人群，从2017年1月正式上线，定价“999元/年”，寻找首批1000位种子用户的盲订计划价为“199/年”。

“类似服务产品在美国都需要至少2万美金，我们希望以一种新的模式杀入全球一流的TMT信息服务商之争。”赵何娟说。



钛媒体PRO专业版

【点击直达盲订链接：http://www.tmtpost.com/pro/index?code=001NK3qm1lRjwk0ss3rm1wP8qm1NK3qt&state=tmtpro】

大众媒体除了广告模式之外，还有什么样一些新的模式可以去发展？钛媒体出的专业版将会是付费运营模式首个产品，这是酝酿了三年的一件事情。

“现在对于钛媒体Pro来说，是很重要的一个关键时刻，正如凯文·凯利所说，最重要的产品是你要拥有最初的 1000 名种子用户。”赵何娟表示。

以下是钛媒体创始人赵何娟演讲全文：

一年一度，今年站在这里心情格外激动。这一年，中国乃至美国和世界局势的变化，都可以说是惊心动魄，还有各种黑天鹅生死考验。有人说我们媒体人就是“唯恐天下不乱吧”，我更愿意说我们是“唯恐天下不变”。

大家看到刚才这个短片里所有的画面都来自于T-EDGE的系列活动上，有我们的音乐节，有我们的VR峰会等等。

最后闪动的若干张背着“超越不可能”的背影，是钛媒体团队从世界各地传回来的照片，像我的衣服背后这样，站在沙漠里，站在高塔上，站在硅谷，站在耶路撒冷，站在以色列创业大街……象征着我们永久的勇敢与不安分，也象征着我们心怀天下。

说到以色列，我想起遇到的一位以色列女创业者，曾在服兵役后在部队做了一段时间文官，她是工程学院的博士，她在部队期间自己发明了一个小技术，把各种光源转化为电能，在2008年金融危机那年开始创业，融了很久融不到钱，但当我问她为何不选择更好的时机，她说我发明了这技术，不是为了融资，而是为了更快的应用起来。她说我们就应该在爱做梦能做梦的年纪赶紧去绽放。我当时听了特别震撼。也许你以为她是个含苞待放的姑娘，或者至少和我一样，是个风华正茂的姑娘吧（笑），当她上个月来钛媒体办公室交流时，我得知，她刚刚过60+岁的生日，她的合作伙伴也都超过六十岁了。

所以，我们都应在最爱做梦能做梦的年纪去绽放。这是一种信仰，无关年龄本身。

今天我们很多的嘉宾都是这样“不安分”、这样“敢于挑战”，这样直面“不可能”任务并能坚定走下去并走出一条自己的路来的创新领袖。

今天我们T-EDGE年度盛典开场的第一个板块就叫“关键时刻”。我很喜欢这四个字，因为我们只有认清历史，认清我们当下的位置，才能看清未来。

钛媒体和整个技术推动下的新媒体变革，又何尝不是如此、站在关键时刻的关键路口。

过去几年，钛媒体做了很多新的尝试，也获得了巨大的影响力，我们的内容不仅在中国被转载和引用率极高，我们的英文版也被纽约时报、BBC、FT等国际主流媒体引用，我们的故事也被诸多主流媒体广泛报道。

这四年多来我们有很多变化，也拿了很多奖，但是有一点从来没有变过，那就是提供最好的内容，最专业的信息，从来不跟着风口盲目摇摆。不会今天做金融交易平台，明天房地产火就去做房地产，后天又做什么新的风口了......当最后支离破碎，还是会发现回到出发的原点和初心最可贵。

从上半年的深度调查文章《36kr股权众筹平台深陷涉嫌欺诈漩涡》，到下半年的《乐视会向德隆一样大崩盘吗？》等等，这些文章都产生了巨大的行业影响力。钛媒体的一篇文章改变了中国整个股权众筹行业下半年的风险控制规范和发展进程。

我们评判影响力的标准，是什么？不仅仅是流量，更重要的是你有没有挖掘出别人没有发现的事实的能力，你有没有别人不可替代的深刻洞见、分析框架和预见能力，你有没有产生足够影响行业判断和价值观的能力。

“越专注，越有力”是我们坚信的，但我们也感受到整个信息产业发生的巨变和动荡，即便是同样的人群在不同的信息需求上，对产品形态的需求是不一样的，即便都是内容产品，在商业模式和产业生态链所处的位置也是不一样的。这也是为什么不是所有的内容产品都能叫媒体。

经过三年的酝酿和积累，今天我也借T-EDGE的平台宣布一个重大战略发布：钛媒体集团化运营后，正式拆分为三大业务板块，包括：媒体（TMTPost）、数据（TMTBase）、生活方式（TMTLife），每一大业务板块的核心产品形态都会截然不同。



钛媒体业务板图

钛媒体集团三大业务板块：媒体（TMTPost）、数据（TMTBase）、生活方式（TMTLife）

我们重新梳理、整合现有旗下产品，根据产品不同形态和发展方向，决定进行业务分拆，以“媒体+数据+生活方式#作为三大引擎，围绕新商业消费阶层的崛起和与日俱增的不同需求，推动全新TMT信息生态发展，打造全球一流的TMT信息服务入口。以创新的商业模式和最新数据技术，引领整个行业变革的新浪潮。

并且即将正式在数据业务基础上，推出钛媒体专业版（付费版）产品。

钛媒体专业版是什么？

我们将在2017年1月中旬正式推出钛媒体专业版，面向专业人群的需求，相关专业信息服务内容非常丰富，第一年专业版（beta）收费价格仅需999元/每年。类似服务在美国同类机构是2万美金起步。我们希望让全球TMT市场的专业信息都能实现自由、扁平的流通。

今天，现在大家打开钛媒体网站和APP，应该就可以看见了，钛媒体专业版正式开始盲订，是我们设定的盲订计划，仅需199元/每年，盲订用户限定一千名种子用户。

希望明年我再站在这里的时候、能够给大家交上一份更让人骄傲的答卷。



钛媒体发布PRO专业版

我很感激远道而来的各位，来自美国、欧洲、以色列和中国各地最顶尖创新领袖。大家都知道钛媒体在行业里颇有些特立独行，不怕事，敢叫板，还总在尝各种鲜，但是是一个特别特别有坚持的平台，信仰专业主义。

愿意站在钛媒体T-EDGE这个只有不怕挑战的人才敢站上的舞台，我相信你们内心也是有着不平庸的信念的。

我还要特别感谢一直以来愿意赞助T-EDGE活动的这么多赞助商和合作伙伴们。

我记得ACCA中国区其中一位负责人，在今年夏季T-EDGE国际虚拟现实产业峰会结束之后，握着我的手特别动情地说，

钛媒体做的事实在是太有意义了，你们不盲目崇拜独角兽、不盲目吹捧数字和速度，而是润物细无声，坚信专业的力量，你们一定要坚持做下去，我们每年都一定会支持和赞助。

我当时眼眶有些湿润。那一刻，我开始坚信只要你坚持做自己认为对的事，就一定会吸引一群和你一样的人。

最后感谢直接各地买票前来参会的在座的各位，我知道你们中有特意从硅谷回国，就为了来听会的。我也知道还有来自澳洲、日本、新加坡等世界各地的朋友。当然大多数的各位都是从中国各地汇聚而来的朋友。甚至有两个西藏报名来的朋友。在年底大家都最繁忙的季节，愿意安静的在这里经历一次思想风暴。谢大家，希望两天密集的四个板块，我们精心设置的议程，能让大家不虚此行。

所以没有你们就没有我们这样坚定走下去的信心，也没有我自己对中国未来新商业新经济崛起的信心。

“技术信仰”和“专业主义”是我们反反复复强调的价值观，“全球一流”是我们分秒都不敢松懈的深远目标。我很高兴和骄傲能与在座的各位一起同行。

愿大家都在最美好的时间放肆绽放，我为你们骄傲。谢谢大家！