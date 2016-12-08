2016中国大数据技术大会在北京盛大召开

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 2016年12月8日，作为大数据领域规模最大、最具影响力的IT盛会，2016中国大数据技术大会（Big Data Technology Conference 2016，BDTC 2016）在北京新云南皇冠假日酒店盛大开幕。本次大会历时三天，以更加国际化的视野，邀请众多国内外大数据专家齐聚一堂，从政策法规、技术实践和产业应用等角度深入探讨大数据落地后的挑战，与往届相比，本届大会更关注行业应用最佳实践，突出应用和数据的深度融合，并首次将人工智能、高性能计算等热点话题引入大会，作为大数据产业界、科技界与政府部门密切合作的重要平台，本届大会吸引了数千名大数据技术从业者与技术专家到场参会。

BDTC2016由中国计算机学会（CCF）主办，CCF大数据专家委员会承办，中国科学院计算技术研究所、中科天玑数据科技股份有限公司与CSDN共同协办。



中国科学院院士，北京理工大学副校长, CCF大数据专家委员会主任 梅宏

为了更好地探讨大数据技术生态系统的现状和发展趋势，交流大数据技术实践经验，进一步推进大数据技术创新与应用，展示国内外大数据领域的最新成果，BDTC 2016除第一天的全体大会外，主办方还精心策划了16场专题技术和行业论坛，涵盖了大数据分析与生态系统、大数据云服务、HPC大数据、推荐系统、数据安全与隐私保护、人工智能、网络与通讯、政策法规与标准化、工业与制造业、数据库、金融、精准医疗和生物医药大数据、交通旅游与出行等主题、数据开放与政府治理高层沙龙。超过130位技术专家，将奉上100多场精心准备的技术演讲，与参会者聚而论道。

回顾十年大数据历程，聚焦最佳实践

从2005年Hadoop项目诞生至今，大数据已经走过10年历程，在互联网、运营商、IT服务提供商以及众多传统企业中落地实践。在全体大会演讲环节，海内外顶级专家学者将深入探讨大数据数据技术这十年来的发展历程和思考，并结合最新大数据技术发展方向探查潜在应用。

其中，8日上午的主会环节，启明星辰公司副总裁，CCF大数据专家委员会副秘书长潘柱廷带来了《大数据发展趋势报告》主题分享，详细解读各种大数据技术的最新发展和动态；东京大学教授，日本国家信息研究所所长喜连川优分享了探讨大数据从商业价值到社会价值的转变；中国移动苏州研发中心大数据部总经理，高级工程师钱岭则回顾和思考了十年大数据技术演进历程；美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）计算机系教授翟成祥则将侧重点聚焦在文本大数据分析与挖掘的机遇、挑战及应用前景；普元信息CTO焦烈焱针对“数字化转型中的大数据治理架构”做出解读，星环科技董事长&CTO孙元浩全面剖析“大数据技术的最新进展和潜在应用”。在备受关注的语音、金融以及智能驾驶领域，三位不同领域的专家也做了重点探讨——科大讯飞大数据研究院副院长谭昶分享“讯飞大数据的实践与思考” ，百度金融研发负责人沈抖讲述“大数据助推普惠金融发展与创新”，驭势科技联合创始人兼CEO，CCF大数据专家委员会委员吴甘沙则剖析“智能驾驶中的人工智能”，都从不同维度解读大数据的发展趋势及不同领域的最佳实践。

此外，来自Facebook、PayPal、华为、百度、中兴飞流、滴滴出行、云账户等12家机构的一线专家，齐聚大数据生态论坛，研讨当前大数据生态领域的热门技术和实践。包括华为技术有限公司大数据设计部部长Apache CarbonData PMC Committer李昆， Apache Kylin project CTO 李扬，PayPal数据科学家张彭善，Apache Apex PMC华思远，Facebook工程经理金昀，中国移动苏州研发中心高级研发工程师陶捷，Apache HAWQ创始人常雷，跬智科技首席技术官李扬等，都将从各自企业实践出发，剖析大数据为行业带来的变革，为与会者绘制了一幅大数据生态全景图。

大数据云服务，输出是关键。随着大数据的广泛应用，各大互联网公司如何打造基于公有云的大数据输出能力成为抢占新一轮技术制高点的关键。本届会议上，主办方也为参会者准备了多场基于公有云的大数据实践，华为中央软件院大数据系统架构师孙桂林，小米云平台研发工程师崔建伟，亚信数据DataFoundry平台负责人叶鹏，中国联通信息化部数据中心项目负责人李大中，去哪儿网实时数据平台负责人晓旭，腾讯云高级工程师陈鹏都将从不同角度解读基于公有云的大数据实践。



2016中国大数据技术大会盛况空前

垂直领域应用百花齐放，数据和应用加速融合

大数据技术已在交通、医疗、金融、制造、通讯、推荐系统等行业中得到了广泛深度应用，基于大数据的垂直领域应用前景广阔，因此也成为众多业内人士关注的焦点。同时，大数据和行业应用的融合发展已成趋势。大数据产业快速发展，产业链加速形成，正在对经济社会发展发挥着越来越重要的作用。为此，本届大会特开设多场大数据行业应用论坛，深入探讨大数据在行业中的落地案例，挖掘大数据的潜在应用前景。

大数据加速制造业转型 -- 迈入工业4.0时代，制造业的主要特征转向智能和互联，制造业整个价值链、制造业产品的生命周期都涉及诸多的数据，数据量的暴涨成了许多行业共同面对的严峻挑战和宝贵机遇。大数据在工业制造领域的应用将会使得企业能够在低成本运营的同时，有效实现按需生产，实现绿色生产，提高企业经营效率。为此，中航信息中心首席顾问宁振波，昆仑数据CEO兼北京工业大数据创新中心主任陆薇，兮易控股董事长陈广乾，宝信软件大数据事业部副总经理李一名在“工业与制造业大数据”论坛共同探讨工业4.0时代大数据的价值。

-- 迈入工业4.0时代，制造业的主要特征转向智能和互联，制造业整个价值链、制造业产品的生命周期都涉及诸多的数据，数据量的暴涨成了许多行业共同面对的严峻挑战和宝贵机遇。大数据在工业制造领域的应用将会使得企业能够在低成本运营的同时，有效实现按需生产，实现绿色生产，提高企业经营效率。为此，中航信息中心首席顾问宁振波，昆仑数据CEO兼北京工业大数据创新中心主任陆薇，兮易控股董事长陈广乾，宝信软件大数据事业部副总经理李一名在“工业与制造业大数据”论坛共同探讨工业4.0时代大数据的价值。 大数据助力交通更加便捷高效 -- 庞大的用户市场催生的海量数据让各大交通和旅游的互联网公司，能够利用这些真实数据打造更加便捷高效的出行服务，在“交通与旅游大数据”坛，滴滴出行资深总监、智能交通云负责人杨毅，易到技术VP尹佐宁，携程大数据平台总监张翼等带来大数据在交通和旅游领域的应用分享。

-- 庞大的用户市场催生的海量数据让各大交通和旅游的互联网公司，能够利用这些真实数据打造更加便捷高效的出行服务，在“交通与旅游大数据”坛，滴滴出行资深总监、智能交通云负责人杨毅，易到技术VP尹佐宁，携程大数据平台总监张翼等带来大数据在交通和旅游领域的应用分享。 大数据驱动金融精细化运营 -- 无论银行、证券还是保险，众多金融机构正利用大数据驱动业务的优化运营。数字时代，金融行业如何利用大数据顺应时代的发展？上海证券交易所前总工程师、China Ledger联盟技术委员会主任白硕，平安大数据首席总监肖京，百度金融研发负责人沈抖，蚂蚁金服生物及智能安全部总监、资深数据专家陈继东，微众银行大数据中心负责人姚军，宜信大数据创新中心技术总监郑赟为听众现场解疑。

-- 无论银行、证券还是保险，众多金融机构正利用大数据驱动业务的优化运营。数字时代，金融行业如何利用大数据顺应时代的发展？上海证券交易所前总工程师、China Ledger联盟技术委员会主任白硕，平安大数据首席总监肖京，百度金融研发负责人沈抖，蚂蚁金服生物及智能安全部总监、资深数据专家陈继东，微众银行大数据中心负责人姚军，宜信大数据创新中心技术总监郑赟为听众现场解疑。 大数据助推精准医疗快速发展 -- 大数据分析是精准医疗发展助推器，是跨界合作的重要领域。医疗大数据的收集处理，对生命科学、临床医学、临床药理有着重要意义，可以对基因突变做出正确解析、标记有临床意义的注释。在本届大会的“精准医疗和生物医药大数据”论坛上，国内顶级科研院所的十几位专家学者详细剖析大数据给精准医疗和生物医药领域带来的变化。包括来自上海交通大学生命学院，微生物代谢国家重点实验室的魏冬青，中国科学院上海生命科学研究院的陈洛南、深圳华大基因研究院副院长和生物信息中心主管方林，清华大学数据科学研究院医疗健康大数据研究中心副主任江瑞等就相关话题展开讨论。

另外，针对大数据在通讯以及推荐系统领域的广泛应用，本届大会也都从各个细分领域出发，单独开设论坛进行重点分享。

紧跟大数据技术前沿，突出产学研用

高性能计算完美契合了大数据在运算能力、高性能存储等方面需求，而大数据则给高性能计算提供了新型商业市场，有助于推动高性能计算拓展新的市场蓝海，两者在产业生态链上的紧密衔接可以很好地推进信息资源组织模式的深入变革与发展。高性能计算与大数据的结合将实现优势互补。

在备受瞩目的“高性能计算与大数据融合”论坛，华中科技大学教授金海带来题为《大数据时代的新型计算机系统结构》演讲；清华大学教授陈文光的演讲题目为《Gemini：基于图计算的高性能大数据分析系统》；澎峰科技 PerfXLab联合创始人&CEO张先轶讲解了《ARM嵌入式系统的DNN性能优化》；上海市数据科学重点实验室教授、副主任斯雪明则分享了《SKA科学数据处理中方联盟研究进展》；商汤集团研发执行总监林倞带来题为《深度学习的基础架构：从算法创新到生产力的助推器》的演讲。他们深度探讨了高性能计算与大数据的融合现状。

大数据和计算能力的提升打开了人工智能时代的大门，大数据对于人工智能领域有着怎样的推动作用，人工智能如何借助大数据实现技术的升级和应用的拓展？成为大家关注的焦点。为此，在BDTC 2016上，主办方特别设置了人工智能论坛，包括华为诺亚方舟实验室（香港）研究员、项目经理耿彦辉，微软亚洲互联网工程院资深总监曹文韬，京东Director of Research殷大伟，今日头条首席算法架构师曹欢欢，氪信CreditX CEO&Founder朱明杰，智课教育首席科学家李曙光分别带来主题分享，围绕人工智能在搜索、金融、媒体等领域的深度实践展开讨论。

关注安全和隐私保护，以数据开放创新政府治理

大数据技术的发展和应用，离不开政府政策保驾护航，BDTC 2016设置了“政策法规与标准化论坛”，来自政府部门和科研院校从事大数据法律研究的5位专家详细解读大数据相关法律。对于大数据创业者和开发者都有很强的指导意义。此外，12月8日举办的“数据开放和政府治理高层沙龙”，与会者就政府数据如何开放，政府如何利用大数据提升治理能力和经济社会发展等话题展开讨论。此次论坛召开对于国内数据治理创新有着强大的推进作用。

无论企业或组织，数据安全都不容忽视，如何在注重数据安全和用户隐私的前提下，挖掘数据价值成为企业和组织必须解决的问题，在“安全与隐私保护” 论坛，来自360、明朝万达、三味信安、安天科技等安全领域的实力公司为参会者带来了大数据安全和隐私保护的分享。

大会期间，组委会开设了各种方便互动和社交的交流环节和场所，每一场精彩讲演之后都可以进行深入地提问和讨论。作为大数据技术与应用深度结合的新起点，BDTC 2016已经成为产业界、科技界与政府部门密切合作的新平台，为推动我国大数据的产学研用做出了重大贡献。