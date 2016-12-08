Mederi的胃食管反流病Stretta疗法获得中国监管部门的上市批准

针对胃食管反流病的临床公认且具有成本效益的解决方案在中国推出

康涅狄格州诺沃克2016年12月8日电 /美通社/ -- Mederi Therapeutics Inc.已宣布，公司已获得中国食品药品监督管理局的批准，将在中国市场推出治疗慢性胃食管反流病的非手术疗法Stretta。

Mederi首席执行官Bob Knarr表示：“我们非常高兴能够在中国市场推出Mederi产品。我们的技术，尤其是针对胃食管反流病的Stretta在全球实现显著增长。Stretta具有良好的临床安全性和疗效，并且与其它胃食管反流病疗法相比，用途广且成本更低，正是这些优势推动了该产品的增长。Stretta是一种非手术疗法，经口实施，通过改善下食管括约肌的功能，减少胃食管反流病的并发症，因此是慢性胃食管反流病的药物和手术治疗的理想替代疗法。我们非常高兴在中国推出该技术，并有幸与优秀的分销合作伙伴北京康联医用设备有限公司达成合作。”

武汉协和医院内镜科主任刘俊教授在中国消化内镜大会期间开展了Stretta治疗，整个治疗过程进行了现场直播。中国人民解放军总医院（301医院）也实施了Stretta治疗。301医院胃肠病科主任令狐恩强博士非常高兴为他的胃食管反流病患者提供Stretta疗法。他表示：“对于那些已经服药但疗效不明显、而又不想动手术的患者来说，这是一种公认的解决方案。我们医院有很多这样的患者，Stretta对他们来说将是一种重要的治疗方案。”

北京康联医用设备有限公司负责人张戊满也同意这种说法。她称：“Stretta能够帮助很多类慢性胃食管反流病患者，包括药物没有完全治愈、存在其它食管并发症，或在肥胖症和抗反流手术治疗后病情没有得到改善的患者。中国的外科医生和胃肠病学家非常希望为他们的患者提供Stretta疗法。”

据研究显示，胃食管反流病的流行和肥胖症在中国呈上升趋势。2014年，《柳叶刀》(The Lancet)报道称，中国是全球肥胖症发生率第二高的国家，仅次于美国。除了心脏病和糖尿病等其它更严重的病症之外，肥胖人群在胃食管反流病患者中所占的比例比普通人群高很多，患病比例分别为60%至70%和10%至20%。

除了中国之外，Mederi产品近期还在以下其他国家获得相关监管部门的上市批准，包括印度、巴西、埃及、韩国、菲律宾、斯里兰卡、哥斯达黎加和巴拿马。