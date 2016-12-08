“不能被遗忘的经典”联想ZUK Z2 Pro手机京东火热开售

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 12月7日下午，京东3C懂试会“不能被遗忘的经典”联想ZUK Z2 Pro手机新体验专场在北京798艺术园区举办。联想副总裁常程作为特邀嘉宾来到现场，和在座宾朋一起聊起了关于经典的那些事儿，重新解读了联想ZUK Z2 Pro这款“不能被遗忘的经典”的经典之处。



活动现场

“一款产品被称之为经典，首先要开创一些新的东西，第二这些新的东西还会被后来人模仿和引用。”在现场“常掌柜”这样为经典定义

联想ZUK Z2 Pro正是这样一款经典 -- 在产品发布时，联想ZUK Z2 Pro就一举创下了九项“全球第一”，受到国内外行业内和用户们交口称赞，被评论说“漂亮得不像国产旗舰”、“颜值与实力兼备”，其简洁隽永的外观、充满巧思的工艺、强劲彪悍的配置、用户至上的体验设计，均堪称经典。



活动现场

此次，京东将联想ZUK Z2 Pro作为鼎力推荐的机型，以“不能被遗忘的经典”为主题，让这款不可多得的旗舰手机再度强势登场。12月7日15:00开始，联想ZUK Z2 Pro手机在京东商城限时开售，高通骁龙820+6GB+128GB双12期间仅售2099元，以最具性价比的超值价格让经典更流行。联想ZUK Z2 Pro回归京东后，五分钟内销售额就已突破千万。

比经典更经典



联想ZUK Z2 Pro手机

联想ZUK Z2 Pro尊享版手机采用骁龙820旗舰平台，配备了6GB RAM + 128GB ROM这样的“全民大存储”高端配备，保证手机运行极致流畅。如“常掌柜”所说，高通骁龙820+6GB+128GB的经典配置，在未来一年依旧将是主流手机的经典选择。

Z2 Pro在外观方面以双面玻璃机身设计向“乔布斯时代”的经典致敬，又做到了青出于蓝而胜于蓝。联想ZUK Z2 Pro背面采用真3D玻璃，设计理念源于“赵州桥”拱式造型，弧度均匀、抗压力极强同时也保证了最佳握持感，辅以联想ZUK特有的RollCage结构减震设计，能最大程度地保护手机安全。为了最好的外观效果和视觉体验，Z2 Pro做到了0.05mm极窄黑边，至今仍是行业内翘楚，“如果你拥有的是一款白色的联想ZUK Z2 Pro，那么开机后，相信这个极窄的边缘，足以令你震撼。”常程这样告诉到场嘉宾。

让经典更流行

联想ZUK Z2 Pro创新的U-Touch功能将安卓手机的三键合为一体，融五大功能于一身，让手势操作更为便利。在即将发布的ZUI 2.5中还通过U-Touch熄屏防误触机制的植入，能有效防止手机装进口袋之后因为身体触碰造成的一些误操作。令业界十分称道的地方还有Z2 Pro手机开创性地支持iCloud同步，打破了iPhone和安卓手机的壁垒。

此外，联想ZUK的ZUI手机操作系统还做到了永不卡顿，通过根治关联自启等方式以及十分人性化的垃圾文件清理功能，保证手机运行流畅，每一刻都是新手机。而根据常程公布的最新信息，领先业界至少半年的永不卡顿3.0，也即将在新春上线。

Z2 Pro内置了十大专业级传感器，配合独家开发的“U健康”应用，能够以数据真实感知世界，堪称真正“懂运动”的智能手机。

联想ZUK Z2 Pro在为用户考虑的体验细节上也十分经典，让很多人津津乐道。比如，Z2 Pro拥有锁屏智能通知功能，用户出行打车信息、机票信息等可以直接在锁屏上提示，无需解锁进入应用查询；联想ZUK Z2 Pro系统中自带微信文章与聊天切换功能，用户可以在回复完信息之后立刻返回刚才的阅读界面，接着上次的浏览位置继续阅读，无需重新查找打开。

最让人乐此不疲的当属位置穿越功能 -- 用户通过这个功能可以随意选择想穿越的位置，在微信、QQ、微博上生成全球任意地点的位置签名，让用户即使身在办公室，也能说走即到，穿越地域和晒出心中的诗和远方。

用户成就经典

用户至上是常程和联想ZUK的做机理念。“其他产品也许可以模仿我们的功能，但是永远无法抄袭联想ZUK带来的用户体验。”此次3C懂试会上，“常掌柜”这样承诺。联想ZUK会一直以用户的需求为出发点做真正的好产品。

常程在懂试会上透露，联想ZUK手机的不少功能改进，就是源自用户的需求 -- 比如很多用户希望联想ZUK Z2 Pro锁屏能全屏，在即将上线的ZUI 2.5版本里，这一点就做了改进；另外，ZUI 2.5还将在相机中增加更强大的手动相机模式，提供ISO感光度、快门速度、白平衡、对焦方式的选择，方便用户根据自己的喜好，拍出更好的照片。

让经典延续

在懂试会上，常程透露说，基于安卓7.0的ZUI2.5系统即将于春节前上线，所有联想ZUK手机都将支持此次升级，联想ZUK 第一款产品Z1也将会是首款尝到牛轧糖的骁龙801平台手机。届时，ZUI 2.5将提供更多创新功能，“微信红包助手功能”也将再升级，支持指纹抢红包模式，这也是联想ZUK带给用户们的最大新春福利。

此次，联想ZUK Z2 Pro经典归来，除12月7日开始以2099元的限时惊爆价登陆京东外，京东还和联想ZUK携手带来了更多惊喜 -- 用户可以在京东商城的联想ZUK官方旗舰店上，参与“点赞经典”活动。从12月5日到12月12日，每日第1000位点赞用户可免费获得一部联想ZUK Z2 Pro尊享版手机，尽享大存储、高性能的畅快体验。