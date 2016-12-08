国际软骨修复协会推出首个全球病人登记系统

以此扩展全球知识库

苏黎世2016年12月8日电 /美通社/ -- 国际软骨修复协会 (ICRS) 现已推出首个基于网络的全球病人登记系统，就全球关节软骨损伤、病史和治疗情况提供独一无二的国际数据池。

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新的登记系统将大大扩展临床医生、企业和医疗付费者了解实际情况的范围，由此提供的数据池可以被用来更好地了解急性软骨损伤与早期骨关节炎治疗方面最有效、最安全、最经济和临床上使用最多的治疗方案、器械与实践。ICRS 主席 Kenneth R. Zaslav 博士表示：“软骨修复这一领域迅速发展，出现了许多新技术。创立这个登记系统将让我们能协调协会成员之间的治疗和研究，这将帮助企业尽快看到相关问题，从而了解其技术的使用情况。此外，我们还希望这个登记系统将能成为一个提供数据来源的数据池，支持比较不同的治疗方案，从而在前瞻性随机研究中促进进行更多的快速注册 -- 这反过来也会帮助缩短改进病人照护的总体时间。”

新的登记系统使用简单直观的网页界面，以利用数据，这一点至关重要。首先，病人进行电子注册，同意加入登记系统。之后登记系统联系病人以记录他们的疗效评分和任何并发症，临床医生随后可以将临床数据输入登记系统。在接收新数据的同时，登记系统还能合并吸收现有数据集，从而即刻增强进行长期病人后续随访的潜力，所涉及的病人要么是以前参加过试验，要么就是已经参加了规模更小的登记注册。ICRS 登记指导委员会主席 Leela Biant 博士说：“在登记系统推出的头一年，我们将能为一些病人和技术合并记录为期十年的数据。”此外，在使用合并后的核心数据集的同时，登记系统软件还能让临床医生获得额外评分，或是与他们有关的独有结果评价。

登记系统在推出时采用英文，其它六种语言的系统版本计划将于2017年春季推出。系统中的现有数据现在仅限于膝盖部分，关于脚踝、髋部和肩部的数据将在不远的将来被整合进系统。

垂询详情，请访问：

http://cartilage.org/society/icrs-patient-registry/

ICRS 出于慈善目的而创办 -- 该协会设想在软骨修复领域的内科医生、科学家、病人和专业研究者之间进行科学研究与知识交流。