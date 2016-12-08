科胜讯和亚马逊联合推出AudioSmart 2-mic Development Kit

科胜讯和亚马逊推出为制造商和开发者设计的Amazon Alexa 抗噪免持语音开发套件

加利福尼亚尔湾2016年12月8日电 /美通社/ -- 音频和语音技术方案的领先提供商 -- 科胜讯，今天和亚马逊联合推出通过Alexa Voice Service (AVS)批准的AudioSmart™ 双麦开发套件，制造商和开发者们可以通过亚马逊AVS的Raspberry Pi项目获取。此开发套件基于科胜讯AudioSmart™ CX20921的高性能免持语音输入处理器和Alexa唤醒词技术，为亚马逊AVS而开发的AudioSmart™ 双麦开发套件可以让产品开发者更加容易和快速的开发理想用户体验的Alexa产品。

为实现远距离语音识别和语音控制，需要克服许多关键的声学挑战，比如回声消除、背景噪音抑制、麦克风与扩音器的摆放等。科胜讯的双麦克语音前端处理方案，可以实现针对真实的家居环境下，即使环境嘈杂或在Alexa设备播放音频时，也可以唤醒系统并清晰地传递用户的语音指令。

亚马逊Alexa事业部副总裁Steve Rabuchin表示，“我们针对树莓派基于AVS立项，用来促进基于Alexa生态的智能家居产品的设计开发。为亚马逊AVS而开发的AudioSmart™ 双麦开发套件极大地提升了苛刻条件下的语音拾取能力，开发者通过使用这项至关重要的语音处理技术来克服声学和距离带来的挑战，设计出更好用户体验的产品。”

此开发套件的核心组件是科胜讯独有的AudioSmart™语音输入处理芯片-CX20921，其集成的免持语音前端处理算法在业界处于领先地位。在背景噪音存在的情况下，这项技术可以帮助获取来自家里任意位置的用户下达的语音指令，做处理后，再将清晰的声音指令送达AVS云端做语音识别处理。通过处理，AVS听到的只有用户指令，而无噪音或其他干扰源，从而确保AVS的用户体验保持精确、稳定。

除了提供产品原型之外，为了加快终端产品的上市速度，科胜讯还可以提供第三方制造商已量产且性价比高的硬件方案和语音前端处理技术。科胜讯AudioSmart™语音输入处理器CX20921的关键优势在于：

仅需两个麦克风，免持语音交互成本更优

独有的智能语音源拾取（Smart Source Pickup™）技术，可以从拾取任意方向的有效声源并对其消噪，即使声源和噪声来自同一方向也没有关系。

通过全双工立体声回声消除技术（AEC）来实现语音打断功能，也就是说，即使音箱在播放音量很大的音乐，或者做语音播报的时候，都可以响应Alexa的唤醒词，让用户随时唤醒系统

专门针对远场拾音做优化的高动态范围ADC，可以支持模拟麦克风。也提供PDM接口，方便接入数字MEMS麦克风

科胜讯总裁Saleel Awsare表示，“我们针对第三方的AVS开发者推出AudioSmart™ 双麦开发套件，不仅可以提供和多麦克阵列一样的高性能，并且有效降低终端产品的零售价格。这一套件可以很轻松地集成在基于树莓派的AVS系统原型机，我们和亚马逊合作一起确保高性能的免持语音操控性能。我们同时为开发者提供双麦拾音方案的开发工具和科胜讯卓越的语音前端处理技术。我们的开发套件所基于的技术已被众多百万级出货的设备所验证，开发者可以将样机开发周期从之前的几个月缩短到几周时间。”

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