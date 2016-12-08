万事达卡庆祝成立50周年及进入中国30年

万事达卡重申对中国的承诺

宣布世界卡全新形象大使及“真爱无价”公益项目启动

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 今天，万事达卡在人民大会堂举行庆典，庆祝公司成立50周年以及进入中国市场30年。中国领先的金融机构、支付机构及商户均出席庆典，共同见证万事达卡半世纪的成功道路和在中国的三十年耕耘。与此同时，万事达卡也宣布中国女排冠军教练郎平指导成为万事达卡世界卡形象大使，并在中国启动“真爱无价”公益项目。



万事达卡中国高层举杯共庆万事达卡成立五十周年

“我们很高兴能与合作伙伴共同度过这一美好时刻，这对万事达卡意义重大。在过去的几十年间，万事达卡与他们携手共同推动了中国支付行业的发展，”万事达卡中国区总裁常青表示，“从最初的摸索尝试，到如今产品和服务深入人们的日常生活，伴随一个又一个里程碑的建立，万事达卡已成为中国银行业最信赖的合作伙伴之一。我们曾一同发行首张为女性定制的信用卡、首张联名旅行卡、共同见证北京加入无价之都活动。我们的努力不仅为企业创造了价值，也给消费者的生活带来了更多精彩、安全感及难忘体验。在此，我们诚挚邀请所有曾一起创造历史的合作伙伴齐聚一堂，庆祝共同取得的成就，并继续携手迈向支付行业更加激动人心的未来。”

与此同时，万事达卡还宣布著名排球教练郎平指导成为万事达卡世界卡形象大使。郎平女士是排球界的传奇人物，曾带领多个队伍赢得世界体坛最高荣誉。在作为演讲嘉宾出席万事达卡感恩五十周年庆典晚宴时，郎平表示：“能成为万事达卡世界卡的形象大使，我感到非常荣幸。万事达卡的品牌始终代表着进步、创新和先驱精神。我希望万事达卡世界卡的丰富礼遇和奖励，能够激励人们去探索新世界，迎接更多精彩体验。”

作为万事达卡进入市场30年的献礼，万事达卡还宣布启动“真爱无价”公益项目，并与中国妇女发展基金会合作成立万事达卡“她梦想”公益基金，为中国的创业女性提供商业技能培训与普惠金融支持，共同将中国普惠金融推向新高度。

当天庆典之前，万事达卡还在众多合作金融机构及合作商户的见证下，在人民大会堂正式推出全新万事达卡世界卡。凭借无与伦比的礼遇和体验，全新亮相的万事达卡世界卡将满足中国富裕阶层对于探索全新旅行体验的需求。

关于万事达卡

万事达卡（纽交所股票交易代码：MA），www.mastercard.cn，是全球性的支付与科技公司。通过运营全球最快的支付处理网络，万事达卡将超过210个国家和地区的消费者、金融机构、商户、政府和企业连接在一起。万事达卡的产品和解决方案使得每个人在购物、旅行、企业经营、财务管理等日常商业活动都变得更容易、更安全和更高效。敬请关注我们的“万事达卡”官方微信以及在新浪的官方微博@万事达人，以获悉动态并参与互动。也可访问万事达卡新闻中心或万事达卡互动中心获取更多资讯。





万事达卡中国里程碑事件 （1987 – 2016）

1987年10月 在北京开设中国首间代表处。 1987年12月 中国银行正式推出人民币长城万事达卡，可在20多个省市的1,500多家商户使用。 1989年11月和12月 中国建设银行（原中国人民建设银行）加入万事达卡成为会员银行。 中国工商银行北京、天津、上海和广州分行推出“牡丹信用卡”。中国工商银行成为万事达卡会员银行。 1995年2月 中国工商银行上海分行和上海航空公司合作发行中国首张联名信用卡——“牡丹上航万事达卡”。 1995年年底 中国成为万事达卡全球第二大市场，交易额达717亿美元，仅次于美国。 1996年 中国发行的万事达卡数量从1990年的20万张上升至1200万张，占中国信用卡市场份额的70%。 1997年7月 在上海开设中国大陆第二间代表处。 2002年12月 与招商银行共同推出中国首张双币国际信用卡 2003年 与深圳市商业银行一起推出中国首张多币种万事顺转账卡。 2005年12月 与中国工商银行推出国内首张符合EMV标准的信用卡。 2007年11月 和中国工商银行合作推出首张非接触式PayPass信用卡，也是首张同时具备普通芯片和非接触式两种功能的信用卡。 2009年6月 为了满足富裕阶层的需求，万事达卡在中国推出第一张万事达卡世界卡。 2012年4月 推出无价北京，与北京市旅游发展委员会签署合作备忘录。 2016年7月 万事达卡冠名财新BBD中国新经济指数

万事达卡全球里程碑事件（1966 – 2016）