全新万事达卡世界卡助力中国高端旅行者探索全新世界

为中国量身打造的平台将满足中国高端人士的内心需求

北京2016年12月8日电 /美通社/ -- 今天，万事达卡在人民大会堂隆重举行仪式，正式推出全新万事达卡世界卡。该卡专为中国市场定制，旨在满足中国高端人士对旅行提出的更高期待和要求。全新万事达卡世界卡的发布，正值万事达卡成立50周年和进入中国市场30周年纪念，也将成为中国的高端信用卡中的旗舰领军产品。



万事达卡中国区总裁常青致辞

为体现中国万事达卡世界卡持卡人更为尊贵的身份象征，中国发行的全新万事达卡世界卡将使用万事达卡金属品牌标识。这一设计在世界其他市场仅用于万事达卡“世界之极”系列卡片。这一针对中国高端持卡人的独特设计，也将与全新世界卡提供的众多专属礼遇及体验相呼应。

万事达卡中国区总裁常青表示：“在扎根中国的三十年间，我们万事达卡始终致力于引领市场趋势，通过开发创新支付产品及解决方案，帮助人们享受更便捷、更精彩和更安全的生活。如今，中国高端旅游市场每年的增长高达12%[1]，为了满足高端消费群体不断升级的消费需求和生活方式，万事达卡一直专注于提供最佳解决方案和增值服务。全新万事达卡世界卡为持卡人提供了丰富多样的礼遇及服务，让持卡人开拓新视野，感受崭新体验，同时享受由万事达卡遍及全球的合作伙伴及行业领先的安全技术所带来的便利和保障。”

常青补充道：“胡润百富的最新研究报告显示，中国高净值人士对于旅行的追求已经发生了改变，不再追求物质上的享受，而追求无形的体验，例如了解当地文化、品尝当地美食、探索新的旅游目的地及旅游项目。万事达卡高端人士生活调查报告也印证了这一点。该报告显示，中国高端人士更重视旅行和美食等体验，而非购物。而万事达卡世界卡全面升级的礼遇，正是通过持卡人真正在意的方式为他们提供最大的价值 -- 帮助他们节省时间，拥有更多探索世界的机会，与家人一起体验真正意义上的旅行。”

基于万事达卡对市场的深刻洞察，全新万事达卡从中国高端人士的核心需求出发增添更多价值。全面升级的万事达卡世界卡将帮助他们更好地享受精彩旅行、美食与体验以及安心无忧。此外，2016至2017年期间，万事达卡世界卡在上述三个领域将新增16项礼遇。

无论是在米其林星级餐厅品尝当地美食，还是和家人一起享用五星级酒店早午餐，万事达卡世界卡所提供的众多折扣及优惠，都将令家庭旅行更加精彩难忘。更为重要的是，世界卡多种多样的专属礼遇和免费服务让旅行变得更为轻松便捷，为忙碌的人们节省大量时间，而这才是他们最为珍视的财富。

如需进一步了解万事达卡世界卡，请访问：http://www.worldcard.mastercard.com/content/worldcard/china/zh_cn/index.html.

[1]http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-2030/luxury-travel/shaping-the-future-of-luxury-travel-report.pdf, p12

万事达卡世界卡专属礼遇

精彩旅行 全球 1200 多家酒店房型升级

专享酒店高级会员资格，例如喜达屋 SPG 黄金会籍

中国东方航空公司 商务舱机票买一赠一

免费签证申请服务 ，覆盖 18 个国家、 183 种签证产品

LoungeKey™ -- 免费专享全球 500 多个机场贵宾室

豪华轿车机场接送服务 -- 亚太地区、欧洲和美国指定机场以折扣价享有豪华专车接送机服务

免费 Wi-Fi -- 超过 100 万个 Wi-Fi 热点（包括机上 Wi-Fi ），覆盖 500 多座城市 美食与体验 全球超过 200 多种美食和生活体验供选择，每两月更新一次

万事达卡 美食体验 全球 十大城市 20 家著名餐厅优先订位和“名厨面对面”活动

万事达卡买一送一美食礼遇 下午茶及自助餐 买一送一

高品质家庭美食计划 在适合家庭用餐的餐厅享受早午餐第二份半价优惠

Gourmet On Tour™ 套餐 米其林星级午餐，私人观光之旅

TPC 高尔夫礼遇 加入 TPC 私人俱乐部 专属 TPC 高尔夫课 TPC 度假村 VIP 礼遇 PGA 巡回赛球员体验

无价 之都 全球独特体验

安全无忧 电子商务保障保险： 在商品发生损坏， 30 天未到货以及与卖方描述不符的情况下，为在线购物行为提供保障

钱包保护保险： 当持卡人钱包或钱包内物品被盗时，保障持卡人的权益

百汇医疗服务： 享受多种礼遇，包括全科医生及儿科医生就诊折扣以及住院礼遇

关于万事达卡

万事达卡（纽交所股票交易代码：MA），www.mastercard.cn，是全球性的支付与科技公司。通过运营全球最快的支付处理网络，万事达卡将超过210个国家和地区的消费者、金融机构、商户、政府和企业连接在一起。万事达卡的产品和解决方案使得每个人在购物、旅行、企业经营、财务管理等日常商业活动都变得更容易、更安全和更高效。敬请关注我们的“万事达卡”官方微信以及在新浪的官方微博@万事达人，以获悉动态并参与互动。也可访问万事达卡新闻中心或万事达卡互动中心获取更多资讯。