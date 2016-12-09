中芯国际股份合并生效

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”，纽约证交所股票代码：SMI，香港联交所股票代码：981），世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆制造企业，今日宣布，在12月6日召开的临时股东大会上，经多数股东批准后，公司已发行普通股每10股合并为1股正式生效。

中芯国际股票代码0981将暂停交易至2016年12月20日（含当日）。旧股仍可于2016年12月7日至2017年1月13日期间继续在临时交易柜台使用02920股票代码交易。2016年12月21日开始(含当日)，合并后的新股将可用股票代码0981进行交易。合并股份完成后，中芯国际普通股将从42,508,409,019股减少至4,250,840,901股。

2016年12月7日至2017年1月17日期间，股东可将现有股份之股票送交本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室），以换领合并后的新股，费用由本公司承担。2017年1月17日后，股东换领新股需要支付手续费。香港中央证券登记有限公司还将提供便于出售和购买零星的合并股份的配套服务。

关于股份合并的更多细节请查看公司发布的通知、预期时间表、存托凭证市场公告、可转换债券公告：

http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkscc/2016/Documents/cc_302_2016.pdf

http://www.smics.com/attachment/2016111720470100062666226_tc.pdf

http://www.smics.com/attachment/2016111721020100052666242_tc.pdf

https://www.adr.com/Site/LoadPDF?CMSID=e937a4870b1048d5aa1ec78bd3da8f5d

http://www.smics.com/attachment/2016111818320100052666840_tc.pdf

关于此公告如有疑问请联络:

中芯国际投资者关系:

Tel: x 12804

Email: ir@smics.com

中芯国际普通股:

中央证券登记有限公司

Tel: +852 2862-8628

中芯国际美国存托凭证:

摩根大通服务中心

免费电话: +1 (800) 990-1135

除美国外地区: +1 (201) 680-6630

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。 在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。详细资讯请参考中芯国际网站www.smics.com。

安全港声明

（根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案）

本文件可能载有（除历史资料外）依据美国一九九五年私人有价证券诉讼改革法案“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃基于中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测。中芯国际使用“相信”、“预期”、“意欲”、“估计”、“预计”、“预测”及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，但并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、 不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、激烈竞争、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定和高科技行业常见的知识产权诉讼。

除本文件所载的资料外，阁下亦应考虑本公司向美国证券交易委员会呈报的其他文檔所载的资料，包括本公司于二零一六年四月二十五日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报，尤其是“风险因素”一节，以及本公司不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文件（包括表格 6-K ）。其他未知或未能预测的因素亦可能会对本公司的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。 鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本文件所讨论的前瞻性 事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘并无注明日期，则视为于本文件刊发日期发表。

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