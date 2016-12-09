RDA 4G射频功放芯片通过高通平台认证

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年12月9日，作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商，锐迪科微电子（以下简称“RDA”）宣布，其4G 射频功率放大器模组 RPM6741-21成功通过高通平台的认证，并获得 Gold Level 的最高评价。RDA 成为唯一进入高通推荐列表的 Phase-II PA 本土提供商。

LTE 终端市场对指标的要求日益提高，RDA 于今年中推出 RTM791x+RPM674x Phase-II 系列射频前端套片，此系列套片已通过展讯平台认证并大量出货，同时也在联发科、中兴微等平台客户处实现规模量产出货。此次 RPM6741-21 通过高通平台认证并向其客户持续出货，标志着 RDA Phase-II 系列 PA 产品已经完成了全平台覆盖。全平台规模化的出货，将给客户带来最好的性价比和使用体验。

RPM6741-21 作为 RDA Phase-II 系列产品中的一款，可同时覆盖 LTE-FDD/TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA 等多种制式，其功耗和线性度都达到业界顶尖水准，极限条件下保持了优秀的性能余量，从而能够适应各种复杂的系统应用场景。高通进行详细测试后，给予 RPM6741-21 产品“金牌”综合推荐等级。RPM6741-21 将会被推荐搭配在骁龙 620/600/400 等核心平台及明年初商用的 NB-IOT 平台 MDM9206 上使用。

“RDA Phase-II PA 是一系列高性能、高集成度的射频前端方案，支持从三模到全网通等各种应用场景。”RDA 董事长李力游博士表示，“RPM6741-21 是首款通过高通平台认证的国产 Phase-II PA，这标志着 RDA PA 在技术方面已经再次达到国际领先。我们将持续在射频技术领域进行投资与创新，为客户提供富有竞争力的射频前端解决方案。立足本土，服务客户，与客户一起成功。”