PC焕新助力中化化肥驶入“互联网+”时代的性能高速路

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 近日,搭载了英特尔第六代酷睿处理器的 PC 被广泛应用于中化化肥控股有限公司,成为实现中化化肥业务价值的有效工具,已经深入到中化化肥的每一个岗位之中,助力其实现转型,走上“互联网+”时代的性能高速路。

中化化肥控股有限公司(以下简称“中化化肥”)是中国最大的化肥进口商。在计划经济年代中,中化化肥长期作为我国化肥贸易的主要渠道。自改革开放后,尤其是2005年在香港上市之后,中化化肥在经营范围、经营模式等方面,不断拓展构建新的业务模式,目前已经成为中国最大的化肥生产商之一,拥有最齐全的大量元素、中微量元素肥料以及专用肥、缓控释肥、生物肥等新型肥料的研发、生产能力。



英特尔PC焕新助力中化化肥转型

终端 PC 设备是中化化肥的从“能力+”到“业务+”到“产业+”的全新“互联网+”创新思路中的核心,也是集团整体创新的集中体现。要将战略目标真正落地,如何利用 PC 提供整体工作效率,如何利用终端设备提高整体 IT 技术能力,将上下游产业链以及集团的各个业务有机的整合在一起,就成为了其首先要解决的问题。而作为一家超大规模的企业,PC 更新的 IT 策略是不允许“试错”的。

英特尔 PC:连接各业务环节的纽带

从业务层面来看,目前中化化肥的分公司众多,业务板块繁琐,涵盖化肥生产、安全质检及其他资源开发等众多环节,而总公司和分公司的 IT 应用系统对业务的支撑无处不在,例如财务、分销、运营管理,以及新开展的电子商务和“互联网+”业务。如此众多的业务领域,如此众多的员工,如此庞大的IT规模;中化化肥通过建立一套完善的信息技术应用,对生产环节进行监控;并对产品生产、营销模式以及内部管控方面加强管理。“中化化肥在化肥生产实地中的重要环节都布设了摄像头,视频信号实时传递到公司总部和分公司的领导。总部领导可以通过办公室中的大屏幕墙,分公司领导可以通过大尺寸的显示器,随时查看生产车间中关键生产环节的实时图像。”中化化肥总经理助理范贺军谈到。

而这套完善信息系统的承载终端,就是依靠 PC 来呈现。据范总介绍,中化化肥整体拥有3000多台 PC 设备,其中总公司拥有 PC 设备300多台,下属分公司拥有2600多台 PC。

显然,在转型中,中化化肥越发重视 PC 的作用,在 PC 总拥有量经历高速增长的阶段之时,范总发现不同业务同样对 PC 使用上提出了新的需求。性能、高效和可靠是其选择 PC 产品的核心要素。而对于中化化肥这样一个业务遍及全国,PC 数量达到3000台以上的企业,他们如何有序的开展设备的升级和运维工作,绝对是 IT 部门的最大挑战。五年以上的陈旧 PC 已然无法满足现有的中化化肥业务需求,范总的 IT 团队每年都会根据 PC 的技术、功能等方面的改进,制定一套 PC 升级换新的标准。

“我们制定了 PC 升级的标准手册,各业务部门人员可以按照业务属性、级别等指标,灵活选择设备更新的型号。”范总如是说。这样的量体裁衣 PC 购买方案,在便于中化化肥 IT 部门统一采购 PC 设备的同时,也说明中化化肥内部对 PC 需求已经进入了良性的标准化采购模式。

而基于第六代英特尔酷睿的商用电脑,可谓是中化化肥中,最理想的 PC 产品。无论是台式机还是笔记本设备,他们都支持英特尔博锐技术。而英特尔博锐技术,能够给中化化肥的 IT 部门提供一个以底层硬件平台为基础的,全局 PC 资产的管控环境。借助英特尔博锐 KVM 技术,无论移动设备在何地出现物理故障,IT 部门都可以实现远程接入形式的设备管理,确保企业的 IT 资产得到有效管控。“我们曾经统一做过一次电子邮件系统的升级,当时(陈旧 PC)的系统升级占用了我们 IT 部门的很大精力。”范总说到。英特尔博锐技术提供的 AMT(主动管理技术)可以让企业的 IT 部门对 PC 的应用部署制定相应的策略。针对不同业务岗位的工作特点,实现“错峰”式的系统升级。

应需而选 满足各业务部门个性需求

PC 在中化化肥中的使用已经深入到企业每一个组织部门,而随着业务模式和管理手段的不断优化和创新,各部门对 PC 的需求也呈现出越发“个性化”的需求。这一点从 PC 采购上呈现了出来。“一方面,笔记本设备在整体 PC 中的占有比例越来越大,另一方面,下属公司 PC 数量也在增加。”对于范总而言,这种变化一方面体现了中化化肥整体业务模式的改变,不同业务模式场景的变化,一方面也给范总的团队对现有陈旧 PC 如何升级提出了新的挑战。

于是,在对不同的业务部门应用进行分析之后,范总从不同部门的需求出发,为不同部门提供相应地采用第六代英特尔酷睿的商用台式机或笔记本电脑产品,从而切实地解决了各业务部门的需求,提高了公司整体工作效率。“采用第六代英特尔酷睿的 PC 产品,使中化化肥 PC 在计算性能上,相比五年以上的陈旧设备提升了2.5倍。”



联想ThinkCentre M6600q微塔式台式机配合ThinkVision x24显示器,即做到满足工作人员的办公需求,同时也充分节省了企业办公空间。

实际上,中化化肥在安全监控、工程设计等领域基本上采用商用台式机产品。首先,视频信号的处理以及多屏幕展现,对于传统台式机的性能和功能提出了挑战。而采用第六代英特尔酷睿的商用台式机设备能够通过分屏技术,实现与6台显示器的集成。目前,中化化肥商用领域的显示器的尺寸也可以提供40寸高清显示。这一系列的性能和功能的提升,能够确保中化化肥在生产安全监控过程中对现场生产安全监控的需求。

其次,在中化化肥总公司从事生产基地工程设计的业务部门,经常要使用图形软件,设计、制作生产基地的流水线、设备搭建等图纸。其对图形处理,尤其是涉及到设备制造、厂区设计等领域,业务人员对于PC的计算性能要求极高。基于第六代英特尔酷睿的商用台式机,在图形显示展现方面的提升最高可以提升30倍。

另外,关键部门对于信息安全给予高度重视,针对这样的特殊需求,联想商用台式机产品营销高级经理张鹏作为商用电脑领域的专家指出:“联想的双网机型,可以对外连互联网,对内则是局域网,这两个网络虽物理隔离,但在工作过程中,给员工的实际工作带来很大的不便。”联想推出的双网机型,实现了在一台主机上可以做到内外网隔离。该设备做到两块硬盘、两块内存、两台光驱位,包括两套 USB 端口、两块网卡,完全可以实现内外网隔离,双网机仅仅是共用一块电脑主板,但是其他的物理设备全是两套。因此,在中化化肥很多关键部门也会搭载第六代英特尔酷睿的联想商用台式机设备。

在笔记本产品的选择上,范总分析认为,由于其业务的需求,很多技术人员要频繁地往返于田间地头,借助各种视频短片、多媒体互动资料向农民用户传授施肥知识。另一方面也意味着,其所使用的设备一旦出现故障,甚至丢失,带来的不仅仅是看得见的“物理资产”的损失,更多的是“信息资产”丢失带来的风险。而搭载第六代英特尔酷睿商用笔记本设备,针对强调移动特性的业务场景在电池续航能力上进行了提升。相对五年以上的陈旧 PC,采用第六代英特尔酷睿的笔记本设备的续航能力提升了3倍的性能,更能让其业务人员展开更丰富的业务模式。而借助“博锐”技术,可以实现 PC 在不开机运行的状态下,实现系统的升级。如果电脑出现故障,业务人员也可能实现远程管控。



联想ThinkPad X1 Carbon超级本在续航、计算性能以及便携性上能够满足业务人员长时间带外工作的业务模式。

显然,中化化肥的业务人员每天长时间的外出工作模式,同时又需要随时展现各类对计算性能要求较高的多媒体素材,这一系列的技术挑战对于五年以上的陈旧笔记本设备而言是无法胜任的。第六代英特尔酷睿笔记本设备,在计算性能上相较五年以上的陈旧 PC,也有了质的提升。其在处理例如 Adobe Photoshop、Adobe Illustratro 等复杂图形、图片处理的性能上,分别提升了49%、82%。另外,基于第六代英特尔酷睿处理器的商用笔记本设备,对 WiFi 以及3G、4G 网络的支持,均是应对最终商用客户业务模式不断改变的一种响应。

总之,搭载英特尔第六代酷睿处理器的笔记本电脑以其专业、便捷的特性,已经深入到了中石化企业业务营销层面,能够有效的支撑中化化肥在业务创新、业务管控等方面的创新尝试。