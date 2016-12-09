汇量科技获选2016第一财经“TMT行业龙头”华新奖

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日，2016第一财经新三板峰会暨第三届“华新奖”颁奖盛典在北京万达索菲特大饭店举行，亚洲最大的移动营销平台汇量科技Mobvista斩获“新三板TMT行业龙头”、“最具成长性挂牌公司”两项大奖，成为本场获奖最多的公司。

第一财经“华新奖”是我国主流媒体第一个新三板领域最高奖项，被誉为“新三板的奥斯卡”。本次峰会以“待势、破局”为主题，股转领导、金融学者、企业高管、顶级私募及券商大佬等多名精英与会，全场共颁出21个大奖。

汇量科技本次共入围了三个“华新奖”奖项 -- 新三板行业龙头（TMT）、最具影响力挂牌公司、最具成长性挂牌公司。凭借一流的产品、技术和服务，及飞速发展的全球业务，汇量科技在近1万家新三板挂牌企业中，成功斩获新三板TMT行业龙头、最具成长性挂牌公司两项大奖。

汇量科技Mobvista中华区广告事业群总经理陈巧锋在第一财经第三届“华新奖”颁奖典礼上领取了新三板TMT行业龙头、最具成长性挂牌公司两项大奖。

汇量科技在2015年11月以“海外移动营销第一股”的姿态登陆新三板，从创业到挂牌新三板用了2年半，年复合增长达400%。2016年2月、7月，汇量科技相继收购NativeX、GameAnalytics两家欧美公司；2016年中报显示公司实现营业收入78,934.40万元，实现净利润7704.94万元，仅用半年时间就超过了2015年年报的全年数字，这一业绩在新三板挂牌同业公司中位列第一。

同时，汇量科技于2015年9月正式发布自主研发的海外移动供给侧平台（SSP）Mintegral，这是国内首个原生+视频广告聚合平台，通过聚合全球优质广告源，定制化的原生广告形式和算法技术为开发者提供最高收益的变现解决方案。该公司正致力于打造以数据为基石的开发者全栈服务公司。

作为亚洲最大的移动营销平台，汇量科技目前于全球12大城市设立办公室，团队规模近五百人。目前，汇量科技已建立起覆盖243个国家和地区、每日超100亿次展示量的移动流量体系，并拥有涵盖超过20亿设备数据和超过3000个人群定向标签的用户数据库。

本届“华新奖”在评选方式上以大数据筛选、企业报名与评委会打分相结合，华新奖评委会由新三板资深机构专家与优秀企业家构成，秉承科学、客观、公正原则展现新三板全貌。自2014年举办以来，“华新奖”评选标准的专业性、评选流程的透明化、专家评委会的客观性等已得到市场各方的赞许和认可。

关于汇量科技（Mobvista）

汇量科技 (Mobvista) 专注于为全球移动开发者和品牌主提供数字营销、移动变现和数据分析等服务。作为亚洲最大的移动营销平台，汇量科技提供的包含效果广告、应用商店搜索优化等在内的综合解决方案帮助广告商与全球用户更好地互动，其自主研发的原生+视频广告聚合平台Mintegral，通过聚合全球优质广告源，定制化的原生广告形式和算法技术为开发者带来最高收益的变现。

在全球领先的应用数据跟踪分析公司TUNE发布的2016年25家最佳广告合作伙伴榜单中，汇量科技是唯一一家入选的中国公司。公司于2015年11月挂牌新三板（证券代码：834299），市值近60亿人民币。汇量科技目前已建立起覆盖243个国家和地区、每日超100亿次展示量的移动流量体系，并于全球12大城市设立办公室，总部位于广州，团队规模逾五百人。

公司官网： www.mobvista.com

媒体垂询：郭筱菁Orca Guo orca@mobvista.com