首届全国智能制造创新创业大赛全国总冠军诞生

广州2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年12月6日，首届全国智能制造（中国制造2025）创新创业大赛（cism.gizwits.com）全国总决赛在京闭幕，大赛评审委员会主任委员、中科院院士、北京航天航空大学副校长房建成公布大赛结果并为获胜团队颁奖。柔性触控创新团队“大尺寸柔性电子触控项目”，成都伊贝基科技有限公司“精密运动伺服控制系统项目”分获创新赛第一名和创业赛第一名。

首届全国智能制造（中国制造2025）创新创业大赛（以下简称大赛）是由工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国产业互联网发展联盟联合主办，广州机智云物联网科技有限公司、中国电子工业科学技术交流中心联合承办。大赛分为华东、华北、华南和西南4个赛区，历时近4个月，累计超过2000多个项目报名（含海外推荐项目），经过报名、初选、区域决赛、总决赛预选赛和全国总决赛五轮流程，共筛选出73个优秀项目参加了分赛区决赛，选拔出创新赛和创业赛共计33支团队进入全国总决赛预选赛，并最终遴选出16支队伍进入全国总决赛。

大赛得到马鞍山市政府、北京市海淀区人民政府、广州市天河区人民政府、重庆市合川区人民政府的大力支持，同时还获得以房建成院士、李伯虎院士、倪光南院士为首的，来自智能制造领域产业集团、知名企业、投资机构、科研院所等120位专家组成的评审委员会的鼎力相助。评审委员会在不同的评审环节对参赛项目进行了深入的评估和遴选，评审方式采用现场路演、项目答辩、专家打分和集中投票形式交叉进行，确保每一个入围总决赛的项目均累计超过60位专家打分和投票，在公平、公正、公开的原则下选出大赛优秀项目。

12月4日至5日，创新赛和创业赛的33个项目在北京进行了大赛预选赛、赛后专家培训和总决赛，经过参赛团队现场激烈比拼，20位专家评委缜密打分和会后集中讨论，最终评选出创新赛和创业赛的全国前8名项目。工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖、北京市海淀区副区长王卫明、工业和信息化部软件与集成电路促进中心副主任曲大伟、工业和信息化部软件与集成电路促进中心总工程师王建平、中国家用电器研究院国家家用电器质量监督检验中心副院长刘挺等领导和专家出席了12月5日的总决赛。



工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员 李颖发言

在同期举办的智能制造创新论坛上，工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖致辞时表示：为加速推进中国制造2025人才队伍建设，大力推动面向制造业的信息技术跨越式发展，工业和信息化部信息化和软件服务业司指导工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国产业互联网发展联盟举办本次大赛，通过创新技术、产品和商业模式，人才和资本的结合，孵化有价值的项目，搭建创新创业平台，大赛聚焦智能制造重点领域，旨在挖掘一批有创新潜力和投资前景，遴选一批能够有效促进传统产业转型升级的技术和应用。大赛项目覆盖领域广，应用形式多样，是一次很有意义的尝试和探索。

工业和信息化部软件与集成电路促进中心（以下简称“软促中心”）副主任曲大伟作为主办单位代表向大赛各承办单位、评审专家、及各地方政府主管部门、合作伙伴、和积极参与大赛的创新创业团队表示衷心的感谢。作为电子信息领域发展专业促进机构，软促中心把促进产业发展，助力企业创新作为自己的根本任务，通过建设和完善国家软件以及公共服务体系，对产业发展提供公共助力和开放的服务，对创业创新提供环境，搭建舞台。当前新一代信息技术，传统制造业深度融合为特征的新的生产模式，正在引发新一轮制造业变革。实现跨越式发展提供难得的历史机遇。本次大赛始终贯彻《中国制造2025》这个战略部署任务，积极推进智能制造领域创新发展，努力促进两化深度融合一个具体举措。充分结合我国传统工业转型升级内在要求，创新技术产品，挖掘具有发展前景，投资潜力的智能制造创新项目。发现和培养优秀的科技创新人才和队伍，打造推进经济发展转型升级的新动力。本次大赛既是比赛，也是很好的沟通交流平台，参赛团队籍着本次赛事向业界领导和行业专家展示实力，学习交流，更促成商业合作意向。籍着本次大赛，软促中心希望可以建立完善的互联网产业发展平台，打通上下产业链和地方政府，帮助更多优秀企业落地。

本次大赛获得创新赛前八名的有：

第一名：柔性触控创新团队【大尺寸柔性电子触控】

第二名：悦享趋势科技（北京）有限责任公司【 BioRF™生物数据芯片以及心血管健康应用】

第三名：北京微能高芯科技有限公司【多领域自供电系统及应用】

第四名：合肥合创邦创新科技有限责任公司【连续液面成型3D打印机】

第五名：深圳市跨业科技有限公司【HIVE设备智能化解决方案】

第六名：上海明匠智能系统有限公司【智慧工厂效能管理系统】

第七名：广州微盾生物科技有限公司【基于指静脉识别技术增强工业物联网信息安全】

第八名：Wyzlink Technology【基于增强现实的机器人交互平台】

本次大赛获得创业赛前八名的有：

第一名：成都伊贝基科技有限公司【精密运动伺服控制系统】

第二名：幻影科技【全任务船舶模拟器】

第三名（并列）：

南京博兰得电子科技有限公司【分布式智能微电网中枢配电控制系统】

广东爱斯达智能科技有限公司【服装智慧SHOP -服装远程定制&智能制造】

第四名：北京中科天云科技有限公司【人脸识别智能硬件】

第五名：上海幸云工业云【幸云-工业物联云】

第六名：重庆壹特科技有限公司【宽温限高安全智能环保锂离子启动电源】

第七名：广州芳禾数据服务有限公司【时尚零售大数据应用平台—打开智慧制造垂直应用市场】

第八名：马鞍山创宁新材料科技有限公司【创宁轻薄型高效阻尼隔音板】