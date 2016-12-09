Carmentix与墨尔本大学宣布早产生物标志物发现计划

新加坡2016年12月9日电 /美通社/ -- Carmentix Private Limited（简称 Carmentix）与墨尔本大学 (University of Melbourne) 于7日宣布名为“早产生物标志物发现”的临床研究合作计划。

此项临床研究的目的是验证 Carmentix 所发现的新型生物标志物和先前在墨尔本大学一个联合小组中发现和验证过的生物标志物在孕20周评估早产风险的作用。

由墨尔本大学 Harry Georgiou 博士及 Megan Di Quinzio 博士领导的这项回顾性研究将对新型生物标志物组合的统计强度进行验证。

Carmentix 首席执行官 Nir Arbel 博士表示：“Carmentix 很高兴进行这项合作，并进一步发展我们在独特数据挖掘平台上发现的生物标志物。一旦得到验证，这个新的生物标志物组合可以更好地预测早产，与此同时有望大幅减少全球范围内早产病例的数量。”

“为什么我的孩子会早产”这是临床产科医生以及研究员 Di Quinzio 博士从母亲们那儿经常得到的问题。而这个问题一直得不到满意的答案。墨尔本大学科研领军人物 Georgiou 博士表示：“早产是一个全球性的健康问题。遗憾的是，早产的诊断仍然缺乏一个可靠的工具。一个强力的商业合作伙伴有助于寻求更好的诊断方法，此外，适时地提供治疗可以预防早产。”