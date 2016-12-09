TUV莱茵电缆新风向论坛助力电线电缆行业转型升级

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- 昨日，由国际知名独立第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TUV（以下简称：“TUV莱茵”）主办的“2017电缆新风向论坛”在上海顺利举行。作为TUV莱茵“质胜中国”系列活动，该论坛以“中国电缆行业转型基础和技术创新”为主题，邀请国内外电缆行业专家、众多知名电缆制造商与TUV莱茵共同围绕电缆行业的技术突破、新型电缆标准、海外电缆市场的准入条件和技术规范等问题展开了深入探讨和分享，在谋求中国电缆行业技术发展的同时，力求为中国电缆企业的转型升级与海外出口提供有力支持。



德国莱茵TUV大中华区工业及商用产品服务总经理徐澍先生致开幕辞



德国莱茵TUV大中华区工业及商用产品服务副总经理赵新华先生与国内外电缆专家探讨机器人分类和市场分析

当今社会，智能化已成为全球制造业的重要发展趋势之一。日本自上世纪80年代就开始大规模使用工业机器人，并正在更多领域普及机器人、工业自动化和智能化；德国政府于2013年提出旨在提升制造业智能化水平的“工业4.0”，即第四次工业革命；中国政府也已于2015年提出“中国制造2025” ，围绕创新驱动、智能转型、绿色发展，在国际合作中进一步提升中国制造业水平。全球环保产业和智能产业飞速发展的浪潮，将为电线电缆行业带来新的增长亮点。

作为中国十三五规划的开局之年，2016年全国经济预计将实现6.5%左右增长。电线电缆行业的发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在7.5%左右。但在总量过剩、有效供给不足、投入产出比低、中高端电缆占有率低等问题日益严峻的背景下，国内电缆企业如何提升技术层级、打开高端市场和海外市场，将是十三五期间需要考虑的重要问题。

本次论坛中，TUV莱茵大中华区商用产品服务部门相关负责人以及电线电缆专家，分别就机器人的分类及市场分析、机器人电缆标准、电动汽车充电桩电缆及车内线新标准等内容进行了详细解读。TUV莱茵大中华区商用产品服务部门经理周静女士表示：“近年来，我国机器人电缆行业得到了快速的发展，随着‘中国制造2025’概念的提出，越来越多的电缆企业将机器人电缆列为新兴产品进行开发规划。但是，目前机器人电缆没有相关产品标准，少数企业只是依靠整机厂的要求进行产品生产，尚未有成型的技术规范，这给企业的研发带来很大难度。同时，产品标准的缺失也不利于市场的健康成长。”在此背景之下，TUV莱茵于2016年8月率先发布了机器人电缆第三方全球第一份标准2PfG 2577，填补了机器人电缆标准领域的空白。标准中对机器人电缆的物理机械性能和电性能做出了系统规定，尤其针对机器人电缆柔韧性方面进行了区别性的规划，并按照不同的运动形式进行分类。此举不仅为电缆制造商明确了研发机器人电缆的要求，大幅降低电缆制造商的研发成本，还可为机器人制造商考量供应商的能力、控制供应商产品质量提供了直接可靠的依据。

而为了帮助国内电线电缆行业加强对于海外市场准入要求和技术规范的认识，提升海外市场占有率，本次论坛，TUV莱茵也邀请到来自澳洲的电缆专家，充分解析包括矿用电缆、可再生电缆等在内的澳洲电缆市场。而TUV莱茵大中华区工业服务部门相关负责人也就欧盟建筑产品法规CPR进行了全面介绍。

TUV莱茵于2015年发起了“质胜中国”系列论坛，联合各个行业的知名企业和机构，搭建交流平台，围绕当前中国企业最关心的话题、产品和技术，探讨质量提升之道，希望为中国企业提供最及时、最实用的解决方案和实战经验。本次“2017电缆新风向论坛”将目光聚焦于国内电线电缆行业，希望以TUV莱茵领先于行业的技术标准和视野，全面提升国内电线电缆企业的技术规范，在创新与突破中实现转型升级。面向未来，TUV莱茵仍将以其在检验、检测及认证方面的专业服务，全方位助力为中国企业的品质发展，为全球用户提供更多具有卓越品质的“中国制造”。