浪潮与江西省人民政府签署云计算、大数据战略合作协议

南昌2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日上午，浪潮与江西省人民政府签署战略合作协议。双方将共同推动江西政府数据开放，建设江西省云计算中心、大数据双创平台和智慧城市公共服务平台，促进江西发展升级和绿色崛起。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕、江西省副省长李贻煌出席活动并签署战略合作协议。

根据协议，双方将充分发挥各自优势，合作建设江西省云计算中心，通过整合IT资源，提高政府集约化建设水平，降低信息化综合成本；共同推进政府数据开放，建设大数据创新创业中心，为江西产业创新发展和广大中小微企业提供数据资源和平台工具；在警务智能化、精准扶贫、生态环境、城市大脑等方面进行大数据合作研究和规划咨询，推动大数据相关领域应用，为政府、企业和全社会提供数据支撑和创新创业服务。

与此同时，双方还将研究利用浪潮智慧城市平台模式，共同搭建和运营“爱城市网”（icity365.com）等智慧城市公共服务平台，围绕智慧政府、公共服务、社会民生等方面，吸引社会第三方企业和个人开发更多智慧应用，提升政府公共服务水平，共同构建新型智慧城市，加快江西智慧产业发展。

签约仪式上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕指出，江西是我国中部地区的核心省份，是长江经济带的重要组成部分，信息技术创新应用成果丰硕，有着非常好的云计算、大数据产业基础；今后浪潮愿与更多的合作伙伴一道，共同推进江西新型产业协同发展，营造利用云计算、大数据进行创新创业的良好生态。

江西省副省长李贻煌表示，浪潮作为国内云计算、大数据领域的领军企业，技术、理念国内一流；此次江西省政府与浪潮集团签署战略合作协议，标志着双方合作开启了新的征程；希望今后双方在各领域继续加深沟通合作，加快江西省智慧城市整体建设，共同开创政企合作新典型。

当天下午，浪潮还与江西省公安厅签署战略合作协议，共同推进基于云计算、大数据的智慧警务建设。

作为国内领先的云计算与大数据服务商，目前全国已有105个省、市政府购买浪潮政务云服务。与此同时，浪潮持续推进政府数据开放，成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了数据的共享共用。