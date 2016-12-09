互联网券商绽放36氪WISE独角兽大会 富途证券荣获年度风云奖

深圳2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月6日-7日，由资深科技媒体36氪主办的“2016 WISE独角兽大会”在北京国际会议中心举办。大会以“保持战斗继续前行”为主题，汇聚50位独角兽公司CEO、2000位创业公司CEO和6000名参与者，围绕“独角兽大会、时代峰会、未来峰会、企服年会”多场峰会多个板块，共同探讨创业热点话题。作为港美股互联网券商领导者，富途证券应邀参与大会，并荣获“年度风云奖”。



36氪WISE独角兽大会

近年来，从云服务、即时通讯到人工智能、金融科技，各种创新产品和概念不断涌现。36氪通过公开征集，以企业所处行业的地位，运营模式以及市场开拓能力等为指标，评选出优秀创业公司代表。而作为FINTECH浪潮中的互联网券商代表，富途证券从众多互联网企业中脱颖而出荣获“年度风云奖”，展现出自身强大的实力和外界高度的认可。

峰会上，各路商业大咖与创业新锐共同分享了2016年整年工作中的创新与瓶颈，解读后续发展中的创业趋势，挖掘当下与未来的商业价值。在大会重头戏的“时代峰会”上，富途证券与菜鸟网络、春雨医生、掌阅科技等众多新兴互联网创业企业共同交流探讨了新时代下的创业思维与技术。

成立于2012年的富途证券，既是香港证监会认可的持牌券商，亦是优秀的互联网金融公司，不仅实现了从前端见证开户、到中台客户管理和后台结算系统等全部采用自主研发的全链条闭环，并且提供直接对接用户提升其体验的一站式投资平台产品富途牛牛，是业内为数不多的全链条自主研发的互联网券商。

作为优秀的互联网金融公司，富途证券运用互联网思维提供一站式港美股投资服务，并凭借其资质、技术、服务、安全保障等多方面综合优势迅速成长。2014年至今，富途证券已经获得来自腾讯、红杉和经纬的两轮7000万美元投资。截至目前，富途证券已拥有300多万级用户，累计交易额超过3600亿元。

在Fintech理念深化下，科技已经成为驱动金融发展的重要动力，也助推金融更好地惠及人们生活。以投资者跨境投资为例，随着相关需求的不断增长，以富途证券为代表的一大批基于创新技术和服务的互联网券商，正成为国人全球资产配置的重要渠道。

早在2015年12月，富途证券独家采用的富途牛牛客户端，便凭借着出色的用户体验和专业实力，在36氪旗下产品人社区NEXT举办的“2015年度最佳产品”评选中，一举拿下“年度最佳炒股产品”桂冠。而在今年9月19日，在毕马威中国首次发布的中国领先金融科技50榜单及报告中，富途证券同样作为互联网券商代表与蚂蚁金服、百度金融、众安在线等新金融领域领军企业入选榜单。