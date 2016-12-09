TUV莱茵举办IEC 62368-1第二版安规工程师资格检定培训

深圳2016年12月9日电 /美通社/ -- 日前，由TUV莱茵在深圳举办的“第二届 IEC 62368-1 第二版产品安规工程师资格检定培训计划”圆满结束。培训根据IEC/EN 62368-1最新版本标准 (ed.2) 结合业界的主力产品，如电源类、显示器电视及投影机类、笔记本及平板类等设计了一系列探讨课题，课程以working group的方式进行，借助讨论的方式多维度扩展与会工程师们对标准的认识。所有与会工程师在课程后参与了统一测验，TUV莱茵将向成绩超过八十分者颁发合格证书。未来，TUV莱茵深圳公司还将围绕“IEC 62368-1第二版”开展一系列的相关培训，以满足不同企业的需求。



TUV莱茵大中华区电子电器产品销售部总经理都江先生致欢迎词



与会工程师积极参与讨论

IEC/EN 62368-1标准是针对音频、视频、信息和通信技术设备的安全要求，新版IEC/EN 62368-1 将现行IEC/EN 60950-1 及IEC/EN 60065标准进行了有机整合，在标准中引入了基于危害的安全工程学(Hazard-Based Safety Engineering，简称HBSE)的全新概念，即针对不同的危险能量源，提出对不同人员的安全防护要求。新标准同时强调，产品在开发前期就应纳入设计安全产品的工作流程，为产品设计者提供更富弹性的设计空间，使设计出的产品更具市场竞争力。

TUV莱茵大中华区电子电器产品销售部总经理都江先生在致辞中表示，“TUV作为一家国际领先的技术服务供应商，长期致力于协助企业了解前沿市场动态及掌握最新的技术要求，推动行业链上下游包括工厂、制造商和买家等接轨国际市场。”

IEC/EN 62368-1第二版即将进入强制执行期，TUV莱茵正在加快为客户提供“IEC62368-1”检测认证服务的进程。目前，联想、中兴等企业已有部分产品通过此认证测试并获颁TUV莱茵认证证书。