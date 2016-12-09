立足西安高新区，中兴物联加速万物互联大战略

西安2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日，深圳市中兴新设备有限公司董事长、中兴通讯执行董事、中兴通讯终端事业部总经理殷一民与西安市市长上官吉庆共同出席西安高新区管委会与中兴通讯的终端系列项目落地签约仪式。中兴智能光电终端及中兴物联软件项目落地西安，是中兴通讯在西安发展的又一重大里程碑。

上官吉庆市长首先在致辞中对中兴通讯的再一次投资表示欢迎，希望携手中兴通讯加快西安高新技术产业的发展和腾飞，西安将为中兴通讯的发展提供良好条件。殷一民总经理在致辞中也谈到，中兴通讯将持续加快在西安的项目建设，中兴终端系列项目总投资10亿元人民币，将为西安再创造数百个高端研发就业岗位，为西安发展做出应有贡献。随后在签约仪式上，西安高新区管委会党工委副书记、副主任杨仁华与中兴物联总经理古永承进行了中兴物联软件项目签约。



杨仁华副书记与古永承总经理签署项目合作协议

上官吉庆市长在中兴物联总经理古永承、西安中兴物联软件有限公司总经理张则宝的陪同下饶有兴致地参观了展台。古永承介绍了中兴物联近年来在物联网领域发展的突出成果，同时也表示西安中兴物联软件有限公司的成立，将能够依托西安的人才优势和信息产业优势，成为中兴物联的研发中心，能够加快企业发展，更能够带动产业活力。上官吉庆市长对对中兴物联在物联网行业取得的成绩给予了充分肯定，也希望中兴物联能够立足西安做大做强物联网产业，与西安高新区共同快速发展。

今年是西安高新区的“创新改革年”，西安高新区以强劲的发展态势和良好的投资环境，吸引着海内外投资者的眼光。西安高新区目前已形成电子信息、装备制造等主导产业，产业体系不断完善，产业集群日益壮大。此次中兴物联的加入，将为西安高新区注入新鲜活跃的物联网基因，加强西安在物联网时代的号召力。

作为国家高新技术企业和软件企业，中兴物联聚焦技术研发和产品创新。作为终端系列项目落地西安高新区，中兴物联将持续加快研发投入，秉承“为客户实现更多连接、创造更多价值”的理念，致力于成为物联网行业的先锋企业。