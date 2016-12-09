酷塑冷冻溶脂系统获国家食品药品监督管理总局批准

美国加州普莱森顿和北京2016年12月9日电 /美通社/ -- ZELTIQ® Aesthetics, Inc. （纳斯达克：ZLTQ），一家专注于将其获专利授权的控制冷却技术商业化的公司，今日宣布其酷塑®（CoolSculpting®）系统对腰部、腹部的减脂疗法已于今年六月份获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准。基于组织学和超声波检测，多个治疗中心的临床研究均验证了酷塑®治疗可以无创地实现治疗区域平均减脂20%到25%的效果。

ZELTIQ®总裁兼CEO Mark Foley先生表示：“此次获得CFDA的批准对于我们来说意义重大，中国不仅有庞大的人口基数，而且消费者对医疗美容治疗也有着较高的兴趣，我们相信中国市场拥有巨大的机遇。我们将继续推进我们的全球业务发展战略，让更多的中国消费者了解我们经临床验证，可安全、有效地减除顽固脂肪的专有酷塑®技术。”



Zeltiq大中华区总监高振轩 、医学博士Zeltiq诊所培训经理朱焱、Zeltiq亚太区副总裁Kirk Gunhus

酷塑®治疗可以显著地减除治疗区域的脂肪，并且治疗区域的脂肪细胞是被永久性的消除。大多数人接受酷塑®治疗后三周即可开始看到效果，而在一至三个月内可以看到显著的改变。每个人的身体结构不同，所以在初期咨询阶段，酷塑®便鼓励用户与其医生沟通以为量身定制最能满足其需求的治疗计划。多次重复治疗同一区域或多个区域可帮助获得理想的美感效果。

ZELTIQ国际业务总裁Todd Zavodnick表示：“近年来，我们在亚太地区的业务稳定增长。随着CFDA的批准，我们将进一步提高业务在中国市场的渗透率，并进一步加强品牌在中国消费者中的知名度。我们的目标是将酷塑®打造为中国医美市场上最佳的无创减脂产品。2016年我们会在小范围内推广使用，以为2017年继续扩大业务覆盖率做好准备。”

覆盖全球的酷塑®治疗中心网络可以为消费者提供酷塑®治疗。您可以通过登录官方网站www.coolsculpting.com找到可以提供酷塑®治疗的业界一流皮肤科医师、整容医师以及美容专家。

关于酷塑®冷冻溶脂疗法

ZELTIQ®公司的酷塑®冷冻溶脂疗法的医学原理是经过科学验证的冷冻溶脂®技术（Cryolipolysis®），该划时代的技术由波士顿市哈佛大学医学院附属麻省总医院（Massachusetts General Hospital）下属的韦尔曼光医学中心（Wellman Center for Photomedicine）的两位医学博士Dieter Manstein和R. Rox Anderson共同研究发现。酷塑®冷冻溶脂疗法利用专利认证的冷却技术选择性地消除多余脂肪，该疗法无需手术并且经临床验证有效，已获得获美国食品药品监督管理局（FDA）和中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）的批准。酷塑®疗法和缓地冷却，从而自然、可控地消除目标脂肪细胞，这些脂肪细胞将被永久性地消除，而不影响周围组织。目前在全球70多个国家，通过5600多套酷塑®系统已累计有超过350万例治疗。市场调研显示酷塑®疗法的客户满意度高达95%。覆盖全球的酷塑®治疗中心网络可以为消费者提供酷塑®治疗。您可以通过登录官方网站www.coolsculpting.com找到可以提供酷塑®治疗的业界一流皮肤科医师、整容医师以及美容专家。

关于ZELTIQ® Aesthetics

ZELTIQ® Aesthetics是一家专注于利用其获专利授权的控制冷却技术平台开发商业化产品的公司。公司的首款商业产品酷塑®系统是基于脂肪细胞对低温比表层皮肤和周边组织更加敏感的科学原理。酷塑®疗法利用其专利授权技术精准地冷却治疗区域的脂肪细胞，以使这些细胞通过自然的生物凋亡方式被消除。由ZELTIQ®开发的酷塑®疗法可以安全、有效、显著地减除脂肪层。欲了解更多信息，请访问：www.coolsculpting.com。