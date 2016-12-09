中兴物联获得中国电信2016年度物联网最佳合作伙伴奖

重庆2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年12月8日，主题为“泛智能 新生态”的中国电信智能生态合作暨终端产业峰会在重庆国际会议展览中心召开，中国电信进行2016年终端市场的总结和2017年产业发展的展望。在大会上，中国电信重点表彰了2016年在终端市场表现突出的优秀合作伙伴。凭借2016年在国内物联网市场的优异表现，深圳市中兴物联科技有限公司斩获了“2016年度物联网最佳合作伙伴奖”。

在颁奖典礼上，中兴物联副总经理王彭与来自阿里巴巴、展讯通信的代表一起，接受了中国电信集团公司市场部总经理王国权颁发的奖杯。凭借2016年中国电信市场物联网模块销量第一的成绩，中兴物联将这一重量级奖项揽入怀中。

中国电信2016年全面布局物联网，拓展新市场，并推出了物联网模块发展计划，进行物联网模块的统一招标、入库和推广工作。作为国内主要的物联网通信方案提供商，中兴物联成为了首个进入天翼终端信息库的模块厂商。依托在行业多年积累的丰厚经验，中兴物联的vlink系列无线通信模块产品在智能电网、车载、无线POS、安防监控、POC等市场都拥有绝对的市场份额。

王彭在大会上表示：“2016年是物联网行业的爆发年，也是中兴物联的爆发年，国内运营商的物联网战略得到了快速执行，中兴物联也是其中的受益者，市场数据说明了一切，这是对我们最好的鼓励。”

2016年7月15日的天翼物联网产业联盟成立大会上，中兴物联携手中国电信发布了国内首款LTE Cat.1物联网模块。目前在天翼终端信息库中的中兴物联产品已经有多达五款，覆盖2G、3G和4G全系列，为行业用户提供了灵活丰富的选择。中兴物联的入库产品系列已经大批量应用在车联网、工业制造、POC以及智能硬件等市场领域。

2016年是中兴物联的爆发年，其中无线通信模组产品发货量预计将超过500万台，截止目前已经累计应用于全球超过3000万台物联网终端产品。此次斩获的物联网最佳合作伙伴奖大奖，也是对中兴物联在国内物联网模块市场巩固统治力的有力说明：公司CDMA制式模块预计2016年发货增长率超过100%，乘中国电信物联网发展计划的腾飞之势，中兴物联实现了物联网通信模组块发展的大跨越。未来，中兴物联将秉承“为客户实现更多连接、创造更多价值”的理念，持续研发物联网通信核心技术，不断创新，与运营商和物联网产业链合作伙伴共同发展，致力于成为物联网行业的先锋企业。