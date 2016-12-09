玛氏荣膺“2016大中华区最佳职场”称号

系连续三年唯一上榜食品公司

香港2016年12月9日电 /美通社/ -- 昨天，玛氏宣布荣登2016年“大中华区最佳职场”榜单。作为再度上榜的唯一一家食品企业，玛氏已经连续三年蝉联此称号。

“大中华区最佳职场”榜单由卓越职场®研究所评选发布，综合考虑了对参评企业的审计调查及公司任职人员对企业的评分两个角度。2016年，玛氏凭借在各方面调研的出色表现，从大中华区137家参评企业中脱颖而出。

调研过程中，评选机构邀请参评企业的在职人员从“信赖、尊重、公平、自豪、友爱”五个维度出发，为所在企业评分。玛氏大中华区13个业务部门的3,000多名同事参与了此次调研。结果显示，玛氏的综合平均分较去年有了进一步提升，在“自豪”和“友爱”两个维度的成绩尤为突出：超过86% 的同事表示“我会自豪地告诉他人我在玛氏工作”；九成同事表示玛氏的工作环境安全，非常欣赏玛氏公平、平等的企业文化。

玛氏箭牌亚太区副总裁及中国区董事总经理李红表示：“我们的同事是公司的根基与灵魂。玛氏一直致力于为同事打造卓越的职场环境，希望他们从工作中收获成长与幸福感。很高兴我们的努力获得了同事与行业的认可。未来我们还将坚持与同事互惠互利，实现令我们自豪的成长！”

玛氏秉持质量、责任、互惠、效率、自主五大原则，形成了独一无二的玛氏文化。玛氏为所有同事营造开放、平等的工作环境，没有层级之分。为了吸引并留住最优秀的人才，玛氏为同事制定完善的学习发展计划，其全球发展课程平台“玛氏大学”提供478,193小时的课程。公司鼓励同事参与社会责任项目“玛氏志愿者行动”和“玛氏大使项目”，2016年完成超过23,000个小时的公益时长。此外，玛氏还通过调研、交流会等形式，与行业伙伴分享最佳实践，上个月最新发布了研究成果《职场活力TM中国白皮书》。

此次获奖是继今年十月连续第六次荣膺“全球最佳跨国工作场所”25强后的又一喜讯。过去一年中，玛氏公司还荣获了20余个工作场所类奖项，更连续七年摘得盖洛普年度最佳雇主奖。