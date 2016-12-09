中国网总编辑获中国网络视听大会“年度内容创新人物”

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 第四届中国网络视听大会今日上午在成都盛大开幕。备受广大媒体关注的《2016中国网络视听发展研究报告》在大会上正式发布，深度解读行业发展成果。在2016网络视听年度颁奖盛典中，网络视听“创新案例”、“年度人物”、“优秀作品”三大推选活动结果全部揭晓，中国网总编辑王晓辉获评“年度内容创新人物”。

今年，由王晓辉主策划并担任出镜评论员的全球时事评论类英文微视频节目《中国三分钟》，是中国网重要的国际传播项目。节目联手权威专家，第一时间聚焦海外媒体和网友普遍关注的、与中国密切相关的国际、国内热点事件，通过“马赛克式”的展示，回应关切，提供中国视角，表达中国观点与立场，传播中国声音。节目在 Facebook、Youtube 等海外社交媒体平台累积阅读量过亿，获得巨大影响力，并成为众多国际主流媒体引用的信源。今年9月7日晚，央视新闻联播以《创新新闻传播构建舆论引导新格局》为题报道了中国网《中国三分钟》等创新新闻产品，积极肯定《中国三分钟》的国际传播成绩。

本届大会以“大视频时代的创新与变革”为主题，通过论坛、颁奖、展览、创投、交易及行业公益行动等一系列主题活动的形式，展示2015年度中国网络视听行业的创新成果，共同探讨推动行业健康繁荣发展的举措。国家行业主管部门领导、知名互联网企业CEO、各大电视台及网络电视台台长、业界资深学者、著名内容创作人及智能终端企业负责人等全产业链领军人物等百余位网络视听领军人物将围绕行业热点议题发表主题演讲。

作为中国网络视音频领域规格最高、规模最大、“干货”最多，具有“年度风向标”之称的行业盛会，从2013年到2015年，大会已经在成都连续举办了三届，影响力一届比一届更强。从今年起，中国网络视听大会长久落户成都，这是对成都市媒体融合和网络视听产业发展成就的充分肯定。