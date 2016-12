希尔顿花园酒店首次亮相活力之都香港

香港和美国弗吉尼亚州麦克莱恩市2016 年12月9日电 /美通社/ -- 希尔顿(NYSE: HLT)和希尔顿花园酒店今日宣布,香港旺角希尔顿花园酒店在中国香港特别行政区 (SAR) 正式开业。香港旺角希尔顿花园酒店由希尔顿管理经营并由港中发展集团有限公司投资兴建,设有 258 间客房,是繁华大都市香港的首家希尔顿花园酒店。它也是自从 1990 年香港港丽酒店开业以来在特别行政区开设的首家希尔顿酒店。



香港旺角希尔顿花园酒店

希尔顿大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示,“在屡获殊荣的希尔顿花园酒店品牌成长过程中,香港旺角希尔顿花园酒店的开业是重大里程碑,这是我们在大中华区的第九家希尔顿花园酒店。它突显我们对这个关键市场的长期承诺。26 年来希尔顿一直在香港激励和愉悦宾客,旺角希尔顿花园酒店与闻名遐迩的港丽酒店一道让我们向到访香港的宾客提供更佳选择,我们对此倍感自豪。”

旺角是九龙最受欢迎的购物区之一,香港旺角希尔顿花园酒店位于旺角黄金地段。酒店周围有旅游景点环绕,包括大型购物中心、多姿多彩的街头集市和时尚夜店。都市观光非常方便,因为香港旺角希尔顿花园酒店距离港铁旺角站仅 1 公里,旺角站还连接距离酒店 31.2 公里的香港国际机场和距离酒店 21 公里的香港迪士尼乐园。

希尔顿花园酒店全球总经理约翰·格林利夫 (John Greenleaf) 表示,“希尔顿花园酒店在大中华区持续快速增长,我们自豪地在香港向宾客引入全新旗舰酒店。香港旺角希尔顿花园酒店提供全球性品牌的经济性、高档住宿和现代化服务设施。借助该组合,我们力争让酒店在寻求入住期间增值的休闲和商务旅客中成为首选。”

装饰典雅的香港旺角希尔顿花园酒店客房设计为优化舒适性和便利性。全景落地窗提供花园景致和综合性室内服务设施,包括工作台配备符合人体工程学的座椅、具有笔记本电脑尺寸的保险箱以及提供本地和有线频道的 40 英寸平板高清电视。宾客还可期待舒适寝具和防过敏枕头,外加咖啡和沏茶器具。

对于健身爱好者,酒店顶层游泳池和 24 小时开放的健身中心提供迷人的维多利亚港、太平山和香港岛美景。宾客还可使用自助洗衣房和商务中心,整个酒店都有免费 Wi-Fi。

香港旺角希尔顿花园酒店还提供灵活的活动空间,包括可容纳 300 人的 400 平方米无柱式宴会厅。香港旺角希尔顿花园酒店配备最新视听技术(包括 LED 电视墙),是举办企业活动、社交聚会和婚礼的理想场所。

宾客可在酒店内“鹰巢”餐厅用餐、欣赏都市全景,餐厅提供国际化自助早餐和现做早餐并且为午餐和晚餐提供正宗粤菜。“花绘品”大堂吧是全天工作或购物之后欢聚小饮和享用清淡饮食、放松身心的好地方。好味亭® 提供零食和各种饮料,全天开放。

香港旺角希尔顿花园酒店参加希尔顿屡获殊荣的客户忠诚度计划“希尔顿荣誉客户会”(Hilton HHonors)。直接通过希尔顿官方渠道预订的希尔顿荣誉客会会员享受优惠和好处,包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施,希尔顿荣誉客会会员可登记入住、选择房间和使用电子门卡自由出入客房。

香港旺角希尔顿花园酒店位于中国香港九龙旺角豉油街 2 号。若要获取更多信息或预订客房,请访问 http://hongkongmongkok.hgi.com/ 网站或致电 call +852 22013688。

若要获取有关希尔顿花园酒店的更多信息,请访问 www.hgi.com 和 www.news.hgi.com。

关于希尔顿花园酒店

屡获殊荣的希尔顿花园酒店品牌向宾客提供面向商务与休闲宾客成功且舒适的体验所需的高档住宿和现代化服务设施。满意承诺表明希尔顿花园酒店将竭尽所能确保每位宾客满意,否则他们可以拒绝付款。您可以信赖我们,这是我们的满意保证 (Guaranteed™)。在全球近 700 家酒店工作的友好团队成员致力于保证理解当今繁忙的旅客并提供他们在入住期间高效工作所需的一切。直接通过希尔顿官方渠道预订客房的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处,包括任何其他地方无法提供的会员专享折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施,例如数字化登记入住、选择房间和数字门卡(精选区域)。若要获取有关希尔顿花园酒店的更多信息,请访问 www.hgi.com 或 news.hgi.com 或在社交媒体 Facebook、Twitter、YouTube 和 Instagram 上保持联系。

关于希尔顿

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一,在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,800家酒店与分时度假酒店,超过789,000间客房。97 年来,希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌,包括:希尔顿酒店及度假村 (Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村 (Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店 (Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店 (Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村 (DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店 (Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店 (Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店 (Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店 (Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店 (Home2 Suites by Hilton) 和希尔顿分时度假俱乐部 (Hilton Grand Vacations)。同时,屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会® (Hilton HHonors®) 亦由希尔顿统一管理。直接通过希尔顿官方渠道预订的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处,包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施,希尔顿荣誉客会会员可通过业界领先的 Hilton HHonors 应用登记入住、选择房间、使用电子门卡自由出入酒店。更多详情请登录news.hiltonworldwide.com,并在Facebook、Twitter、Youtube、 Flickr、LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿全球联系。