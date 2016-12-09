全新Veeva CRM Engage Meeting助力生命科学企业数字化沟通变革

云技术应用助力实现简易合规的在线会议，改变生命科学企业与医学专业人士的数字化沟通方式

云技术应用助力实现简易合规的在线会议

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- Veeva欧洲商务峰会是欧洲最大的生命科学行业盛会之一，吸引了众多商务和医疗事务专家。Veeva Systems（纽交所代码：VEEV）今日在峰会上宣布发售Veeva CRM Engage Meeting，该产品为生命科学企业开启了与医学专业人士 (HCP) 进行沟通的全新数字化渠道，而且无任何风险。生命科学行业首次获得了专为实现简易合规的在线会议而设计的统一且集成的解决方案。

“Veeva CRM Engage Meeting很可能会彻底改变销售团队与医学专业人士的合作方式，从而改善病患的治疗效果，”Veeva商务云战略副总裁Paul Shawah说道。“数字化渠道的兴起让生命科学企业可以便捷地将准确信息传达给正确的人，开展更有价值的沟通活动。”

数字化沟通能够显著改善生命科学企业与HCP之间的合作。生命科学企业可拓宽联络范围，为医生提供高度相关的定制化内容，而HCP能够通过他们偏好的在线渠道和移动设备与一线医药代表开展互动。而在以前，技术限制和监管难题导致数字化沟通难以实现。

Veeva CRM Engage Meeting让企业能够通过简易合规的视频或网络在线会议，与HCP开展更有效的互动。这款应用完美集成了Veeva CRM和Veeva CLM，确保医药代表为医生提供连贯一致的合规内容，同时带来无缝衔接的线上沟通体验，从而满足HCP的期望。

Veeva CRM Engage系列产品包括Veeva CRM Engage Meeting、用于简化线上活动的Veeva CRM Engage Webinar、以及能够让HCP通过任何设备实现自主式在线访问的Veeva CRM Engage for Portals。Veeva CRM Engage Webinar计划于2017年7月发售，而Veeva CRM Engage for Portals目前在售。

更多信息

如欲了解更多有关Veeva CRM Engage Meeting的信息，请访问：Veeva.com/engage-meeting

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关于Veeva Systems

Veeva Systems是全球领先的生命科学行业基于云计算模式的商业解决方案提供商。Veeva致力于提供创新的技术架构，卓越的产品服务，以及遵循让客户成功的服务理念。目前，Veeva在全球范围内拥有超过475家企业客户，这些客户中有全球最大的制药公司，也有新兴的生物技术公司。Veeva总部设在美国旧金山湾区，并在欧洲、亚洲和拉丁美洲设有办事处。更多信息，请访问：veeva.com/cn。



前瞻性声明

本新闻稿中载列了前瞻性声明，内容涵盖市场对Veeva产品和服务的需求和认可、使用Veeva的产品和服务所取得的效果，以及一般商业情况，尤其是生命科学行业的商业现状。本新闻稿中载列的任何前瞻性声明都基于Veeva的历史业绩和当前计划、估算业绩和预期而做出，并不代表这些计划、估算业绩和预期一定会实现。本前瞻性声明是Veeva发布本新闻稿之时的预期，可能需要根据后续事态发展做出变更，但Veeva无义务在今后更新本声明。在做出本前瞻性声明之时，存在多种已知和未知的风险及不确定性，有可能造成实际结果与预期相去甚远。在截至2016年7月31日对10-Q表的备案文件中，“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析”部分列出了可能影响Veeva财务结果的其他风险和不确定性。该文件载于公司官网：veeva.com “投资者”一栏及美国证券交易委员会网站sec.gov。欲了解更多有关可能影响实际业绩的潜在风险，请参阅Veeva向美国证券交易委员会提交的其他备案文件。