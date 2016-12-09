当洽蜜魔盒遇上如家小镇，开启“野奢”新风尚

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- 近日，一场别开生面的如家小镇发布会引起业界广泛关注，与之相匹配的乡野度假住宿的系列定制客房 -- HoMaHo 如家魔盒闪亮登场，它涵盖了装配式模块化的集装箱、木屋、房车、帐篷的系列住宿产品品牌，将满足包括如家小镇在内的，所有露营地、农庄、特色村落、驿站等度假经营体的实际产品需求，推动整个乡村度假市场的健康发展，将“野奢”的这一新型旅游度假模式带入人们的视线。



清新舒适洽蜜主题房内装

如家魔盒创新、突破的设计理念恰好与城市高端生活方式平台“洽客in”所倡导的拒绝平庸的理念不谋而合。发布会上，“洽客in”背后的精神领袖洽总以其好闺蜜“洽蜜”为灵感缪斯，特别跨界设计了一间独一无二的女性主题概念房，将其倡导的高端生活理念浓缩在了12米长的时尚炫酷的集装箱中。洽总表示，“设计之初的概念是要针对特定群体，强化身份认知，因此‘洽蜜’主题房从女性的视角出发，采用今年最流行的 PANTONE 色 -- pink 和 tiffany blue 相结合的粉系色调，在视觉上就营造了清新舒适的感官印象。”

随着社会的发展，越来越多的女性开始走出办公室，以女性商务人士的身份走向世界各地，成为旅游业增长最快的一个部分。根据 Amadeus 全球旅游分销系统研究报告显示，至2030年，女性国际商务旅行的数量有望增长250%，其中亚太地区是主要的增长区域。各大酒店也趁势推出女性主题房，以日本为例的一些国家的酒店业及时跟进，推出女士专享客房，让住客充分享受舒适、惬意的住宿体验。致力于为中高端人士量身打造的社群平台“洽客in”也意识到了这一客群对品质生活日渐增多的需求，不同于男性商旅人士的住宿需求，女性商旅人士更注重住宿环境的舒适度和细节的体验，洽总深谙中高端女性商旅人士的需求，将其精致、高逼格的生活方式引入 “洽蜜”主题房，这一品质与格调兼具的集装箱概念房将成为如家魔盒系列产品中最吸睛的亮点。

“与普通商旅酒店略显单一的装潢风格相比，‘洽蜜主题房’对生活哲学的讲究让人眼前一亮。”Miss W，28岁，职场白领，因为工作的需求，出差成了必修课，有的时候，一个礼拜在家里待的时间，还不如在酒店的时间多。所以，Miss W 对出行酒店的舒适度是有很高的要求的。如果能够住在这样一个专为女性设计的“洽蜜”主题房，将会是多么惬意的体验。在一天疲惫的工作之后，在房间点着最喜欢的香薰，穿着珊瑚绒质地的浴袍，听着 marshall 音响流淌着的 blue 曲调，品着一杯年份久远的葡萄酒。一天的艰辛就这么渐渐烟消云散。镌刻回忆的照片墙、插满鲜花的精致花瓶、一杯浓醇的红酒、独处一隅的安静书房，不论从房间的硬装设计还是软装布置，都更多的倾向于提升消费者体验感，洽总的这一考虑赢得了在场的参观者们频频驻足。追求格调，向平庸的生活say no -- 这是洽总对简约而不简单的最好诠释。

作为旅游活动的主体，乡村旅游成为越来越多游客的选择。中国社科院发布的2016年《中国乡村旅游发展指数报告》显示，去年我国乡村旅游人次达13.6亿，乡村旅游呈现出无与伦比的开发潜力，民宿、客栈市场空间巨大，另一方面，游客对旅游活动个性化、差异化，甚至是高端化、定制化的追逐，使得乡村旅游产品亟待升级转型。如家酒店集团敏锐地洞察到主要客群对酒店的需求在升级，瞄准这一契机，在酒店行业率先探索打造乡野度假业态，以不同以往的酒店住宿产品形态呈现给行业及消费者，以应对越来越多元个性化的市场需求。正如首旅酒店集团总经理兼如家酒店集团董事长、CEO 孙坚先生，于2016中国国际饭店业大会上发表的 “2016酒店行业回顾与2017趋势展望”中所述，“让产品更具个性，以满足消费者对产品对体验的诉求。如何理解消费者，是行业致胜的关键。”

如家酒店集团始终坚持跨界创新的战略打法，坚信“好住”与“好吃”不是未来的唯一竞争力，“好玩”与“有趣”更具竞争力，而这都源于消费者消费能力的转变。我们有理由相信，在洽客in主题社交生活方式的影响下，洽蜜主题房不仅仅是一间房间，它更将成为一个有价值的社交圈，沉淀和创造出更多内容价值产物。未来，随着如家小镇和如家魔盒的全面布局，一个属于“洽客in”的高逼格生活方式时代即将到来。