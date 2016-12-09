盛泽东纺城开通常熟、杭州直采专线

四大亮点直击盛泽东纺城面料供应商采购对接洽谈会

苏州2016年12月9日电 /美通社/ -- 为了让广大服装客商尊享便捷面料采购体验，盛泽东纺城直采专线（常熟线、杭州线）于12月7日正式开通。前期分别开通常熟服装城和杭州四季青服装市场两条发车线路。



常熟服装企业代表进入盛泽东纺城参观采购

12月7日，盛泽东纺城直采专线（常熟线）开通，40余位常熟服装企业代表在常熟市经信委副主任顾利东带领下，为直采专线发车拉开了帷幕。第二天，盛泽东纺城直采专线（杭州线）开通，由杭州四季青苏杭服装市场经营管理服务中心主任马卫平带队的40余位杭州服装企业代表乘坐大巴来到盛泽东纺城参观采购。活动期间，为方便供需双方高效对接，盛泽东纺城特在东方时尚发布厅举行了常熟服装企业、杭州四季青服装企业与东纺城面料供应商的采购对接洽谈会，常熟、杭州采购客商与东纺城入驻商家通过对接会积极洽谈采购事宜，确定合作事项。

互通信息洽谈合作，本次洽谈会呈现以下亮点：

亮点一：直采大巴助力便捷采购

对接洽谈会期间，盛泽东纺城直采大巴（常熟线、杭州线）先后载着80余位当地服装企业代表，前往盛泽面料产地市场进行采购对接，这也是盛泽东纺城直采专线的首发车。今后，杭州四季青服装市场、常熟服装城的面料采购商可以每日乘坐直采大巴往返盛泽东纺城，这也是盛泽东纺城面向各地采购商推出的重要配套服务措施。

亮点二：独一无二的面料产地市场

在“盛泽东纺城面料供应商采购对接洽谈会”上，江苏盛泽东方纺织城发展有限公司执行董事、总经理刘慧民向与会服装企业家在介绍盛泽东纺城整体情况及盛泽面料企业特色产品时指出，盛泽是全国著名的纺织品原产地，面料品类丰富、产品质优价廉，本着开源节流的服务宗旨，降低采购成本、减少中间环节、建立供需互信是双方的共同心愿，盛泽东纺城欢迎广大面料采购商常来参观采购。



东纺城供应商洽谈会在东方时尚发布厅举办

亮点三：现代化专业市场令客商眼前一亮

常熟、杭州面料采购商组团前来，一致称赞盛泽东纺城拥有前瞻的硬件设施、完善的配套服务、良好的市场氛围，走遍全国纺织面料专业市场，唯有盛泽东纺城能让客商感受到如同逛大型商场般轻松的采购气氛。此次服装企业为达成采购需求而来，期待面料供需双方能够借此机会积极洽谈，促成合作。

亮点四：供需双方积极对接，产品匹配度高

对接会期间，世韩纺织、至一纺织、瑞彩纺织、日兴纺织、易东大提花、米泰纺织、万邦纺织、华斯特纺织、华佳丝绸等入驻商家先后介绍了各自企业的特色主营产品，部分商家代表还带来了面料样品，供采购商现场看样挑选，积极沟通合作事宜。从常熟、杭州远道而来的客商同样充满热情，他们踊跃表达采购需求，同与会的面料企业主动洽谈对接。两场对接会供需双方产品匹配度高，洽谈气氛热烈，收效显著。



杭州四季青服装企业代表在东纺城合影留念

此次举办的采购对接洽谈会积极促成了常熟、杭州服装企业与盛泽东纺城入驻商家的深度合作，会谈结束后，企业代表继续前往店内看样洽谈，确定具体采购事宜。