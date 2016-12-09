荣耀获得TUV南德大中华区首个TUV SUD-WT可穿戴认证标志

中国深圳2016年12月9日电 /美通社/ --TUV南德意志集团（以下简称”TUV SUD”）今日为荣耀旗下首款智能手表荣耀手表S1型号MES-B19颁发其大中华区首张TUV SUD-WT可穿戴认证证书。

全球可穿戴技术市场日新月异，然而，穿戴技术能否健康有序地发展，其持续性与产品的质量和安全息息相关，可穿戴设备生产商需要解决一系列影响其产品环保、性能和安全性的问题。近期，作为全球领先的智能可穿戴设备生产厂商，荣耀非常关注可穿戴产品的健康发展，主动提出让TUV SUD为其荣耀手表S1进行多方位的严格评估，评估涉及产品绿色环保、安全、性能、互通性和耐久性等方面。



荣耀获得TUV南德大中华区首个TUV SUD-WT可穿戴认证标志



荣耀获得TUV南德大中华区首个TUV SUD-WT可穿戴认证标志

TUV SUD电子和电器产品全球副总裁Asli Solmaz-Kaiser女士表示，可穿戴技术市场正在蓬勃发展，随着消费者使用这些可穿戴设备，个人健康和安全方面显得格外重要。TUV SUD-WT可穿戴认证标志旨在为消费者提供相关指导。荣耀率先在可穿戴产品领域上开展与其产品设计、生产环节等相关的全套认证检测，这对促进业界对可穿戴产品的开发和规范可穿戴产品的认证标准有十分积极的意义，在一定程度对引导消费者的购买判断意识，也起着积极的作用。

TUV SUD-WT可穿戴认证是一项自愿性认证，此认证标志以产品的安全性为基石，满足RoHS、Reach等环保法规指令的同时，对卤素阻燃剂，邻苯二甲酸盐，多环芳烃，有机锡，甲醛等多种危险物质进行评估，还包含了材料回收再利用率的评价、产品和电池安全合规性、电磁兼容、无线传输、跌落、5ATM防水等级、心率准确性、计步敏感度以及工厂生产一致性检查等方面，并结合可穿戴产品的适用性和耐久性进行严格的评估，通过测试和评估的产品方可授予TUV SUD-WT可穿戴认证标志。荣耀在满足基本的法规要求的基础上，为自身的产品提出更高的质量要求，在TUV SUD制定的认证标准下，对其新产品进行了严格的检测，同时以各项标准优秀的总评估结果通过了此次认证。相信荣耀将继续积极采用领先的可持续评估方法和工具，践行于企业发展和产品的设计、生产、销售环节当中，为消费者提供更为安全的产品，创造可持续发展的未来。