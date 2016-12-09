2017世界食品广州展宣传口号有奖征集

有才就要show出来

广州2016年12月9日电 /美通社/ -- 食在广州众所周知，而在广州举办的“世界食品广州展”在业内也享负盛名。展会自2012年已成功举办多届，成为华南地区国际化和专业化程度最高的食品食材展览会之一。为更好地宣传推介“世界食品广州展”，彰显展会特色和个性，上海博华国际展览有限公司现向全球有奖征集“世界食品广州展”宣传口号，欢迎广大热爱美食、热爱餐饮行业的人士踊跃投稿。



世界食品广州展

“世界食品广州展”简介

“世界食品广州展”将于2017年6月14日至17日在广州琶洲•保利世贸博览馆举行。展览将呈现7大特色展区：休闲食品及饮料、肉类水产、绿色食品及保健、烘焙食品及机械、食品包装加工机械、餐饮连锁加盟、餐饮空间。旨在为零售及批发商、星级酒店、连锁餐饮、商超采购、机团单位等专业采购商提供一站式采购和信息融合的平台。

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应征作品要求

对“世界食品广州展”形象进行总体定位，结合“食品、食材”展开联想，并以岭南文化为背景进行创意发散，充分展现“食在广州”这一展会形象； 字数不超过15个字，主题鲜明、创意新颖、简洁明快、响亮有力，便于记忆和传播，富有感染力和号召力； 以简体中文为主，如有需求可以配合简单的英文，国外投稿需中英配合； 作品必须原创，并配文字解释说明，以诠释宣传口号的涵义和创意思路。

作品提交方式

1. 网上投稿

应征者在“世界食品广州展”官网（www.fggle.com）页面点击“新闻中心-展会新闻-世界食品广州展宣传口号征集”，找到《征集类活动报名表》及《著作权确认书》，填写后与作品一起发送。

2. 电子邮件投稿

发送电子邮件到邮箱：rainbow.zheng@ubmsinoexpo.com，邮件“主题”统一填写为：“世界食品广州展宣传口号”，以便识别。

3. 邮寄投稿

邮寄地址：广州市海珠区新港东路1000号保利世贸C座1008-1009，联系人：Rainbow Zheng，电话：020-86679383-54。信封正面标“世界食品广州展宣传口号”，以邮戳时间为准。

4. 宣传口号征集截稿时间：2017年1月9日。

评选办法和作品奖励

评选委员会对征集作品初评出20条入围作品，进行公示后，通过官网、相关媒体以及“世界食品广州展”微信平台对20条入围作品进行评选，最后选出1条采用作品。

采用奖：1名 奖金1000元

入围奖：20名 奖金各100元

作品权属及使用

本次所有征集设计作品在评审后不退还，主办方有权无偿使用获奖作品。 应征者应保证其应征作品为其原创作品，该作品不存在侵犯第三方知识产权及相关权利之情形。参赛作品如发生侵权情形，主办方有权取消该应征者的应征资格，并取消相关奖励。因侵权引发的相关法律责任由该侵权参赛者自行承担。 主办方在收到应征设计口号后，严格做好保密工作。征集评审活动结束前，任何人员或机构未经主办单位许可，以任何方式披露、公开或展示设计口号的，主办方有权追究其承担相应法律责任。 本次活动解释权为“世界食品广州展”主办方上海博华国际展览有限公司所有。

征集公司背景

公司名称：上海博华国际展览有限公司

公司网站：www.ubmsinoexpo.com

公司简介：上海博华国际展览有限公司是总部位于伦敦的上市公司UBM集团在中国的中外合作企业，由上海华展国际展览有限公司（创立于1992年）和亚洲博闻有限公司联合组建而成。公司服务主要涵盖4大领域：贸易展览、B2B网站、活动赛事、行业刊物，通过整合内部与外部资源，将四大板块打通，建立时间与空间交错的立体服务平台，为来自全球的客户提供一个专业和纵深的服务体系。

附件1：世界食品广州展宣传口号征集报名表

附件2：口号征集著作权确认书