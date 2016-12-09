Tesla Supercharger 首度进驻新地商场

东港城设将军澳区内首个 Supercharger 超级充电站圣诞前启动

电动车充电配套扩充至商场网络 本地游食买玩更轻松便捷

香港2016年12月9日电 /美通社/ -- Tesla Supercharger 超级充电站首度进驻新鸿基地产旗下商场。首个位于将军澳的超级充电站，在东港城于12月8日率先启用，不但是新地商场的首个充电站，更是香港第13个、同时亦是将军澳区内首个Tesla Supercharger超级充电站。此外，东港城亦会于12月份期间与推出Tesla实地试驾活动，为东港城VIP会员提供预约试驾体验，一尝驾驶电动车的滋味。





新鸿基地产代理租务部总经理钟秀莲小姐及Tesla香港、澳门及台湾地区区域总监范菁怡小姐12月8日为“Tesla首个进驻新地商场Supercharger超级充电站”主持启用仪式，分享香港充电网络为电动车车主所带来的方便。这次启动活动标志着Tesla充电配套已扩展至将军澳区，新鸿基地产其后亦会积极把Tesla的充电设施扩展到旗下商场网络。

新鸿基地产代理租务部总经理钟秀莲小姐表示：“香港是全球电动车密度最高的城市之一，有见电动车潮流日渐普及，自驾客群对快速充电服务需求日增，东港城遂与Tesla合作，设置Supercharger超级充电站，方便电动车主于商场为座驾充电同时消费，策略性地服务将军澳、西贡及清水湾一带的电动车车主，抢攻‘自驾优享族’的巨大消费潜力及影响力。”

香港拥有全球最高密度Supercharger超级充电网络，大部分车主都能于20分钟的路程内轻松享受到 Tesla充电服务。全新启用的充电站位于新地商场东港城，位处将军澳市中心、坐拥港铁将军澳线坑口站出口之优越地利，邻近西贡郊野公园及香港科技大学，是连接市区与西贡的最佳中转站，亦是区内最具代表性的一站式购物中心，邻近着名景点如西贡海鲜街更是游客必到及品尝地道海鲜的胜地。

东港城“Tesla首个进驻新地商场Supercharger超级充电站” 开放日期 2016年12月8日起 开放时间 全日24小时 地点 将军澳东港城停车场 适用电动车款 Tesla旗下车系

东港城除了提供Tesla Supercharger充电服务外，东港城亦会于12月份期间与推出Tesla实地试驾活动，为区内业主及VIP提供预约电动车试驾体验。