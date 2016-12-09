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“星直播”助力第四届中国网络视听大会

2016年12月09日 15:13 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日上午，第四届中国网络视听大会在成都举行了开幕式。在本届网络视听大会上，作为成都市广播电视台推出的新媒体产品，“星直播”吸引了众多媒体和机构的关注。特别是在7日下午举行的“智慧融媒 广视之道”-- 2016地面电视联盟·城市台融媒体发展交流会上，星直播产品及其融媒体解决方案受到参会嘉宾们的广泛关注。

星沃科技有限公司董事长戴旭峰（左二）、鑫诺卫星通信有限公司副总经理郑涛（左一）正在接受专访
星沃科技有限公司董事长戴旭峰（左二）、鑫诺卫星通信有限公司副总经理郑涛（左一）正在接受专访

“星直播”是运用便携式卫星通讯技术及全球视听网络分发平台，为客户提供一站式、多交互的个性直播服务；并通过大数据营销分析手段，面向营销行业提供精细化的宣传投放评估、营销趋势引导、推广效果分析等多维度的专业产品应用。

在本次网络视听大会上，作为“星直播”产品的战略合作伙伴，星沃科技有限公司和鑫诺卫星通信有限公司在本届网络视听大会上对“星直播”产品的推广宣传提供了重要支持。此外，“星直播”还成功为大会提供了多场卫星直播，把开幕式等大会盛况第一时间呈现在网民面前。

另外，在本次大会开幕式直播节目中，星沃科技有限公司董事长戴旭峰和鑫诺卫星通信有限公司副总经理郑涛还接受了直播专访，就什么是星直播“‘星直播的优势等话题进行了深入讲解，让网友更深入了解了“星直播”。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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