霍尼韦尔与海航机场集团签署合作备忘录

在海南共建智慧机场示范项目

持续深化战略合作，引入更多霍尼韦尔互联解决方案，提升机场综合管理能力

海口2016年12月9日电 /美通社/ -- 全球领先的多元化、高科技互联工业企业霍尼韦尔（纽交所代码：HON）近日与海航机场集团正式签署战略合作备忘录，围绕智慧机场和通航产业在现有基础上扩大合作面，引入霍尼韦尔更多先进的技术和解决方案，共同打造具备国际一流水准的智慧机场，以期为国内机场树立更安全、绿色、高效的智慧机场样板项目。

霍尼韦尔与海航机场集团一直保持互动和友好关系，早在海口美兰机场项目就已进行了良好合作。此次值美兰机场二期扩建之际，双方决定建立定期协调工作机制，加强沟通合作，依托霍尼韦尔在安防、消防、能效管理、智慧机场建设等领域的先进技术及配套设备，在海航机场集团推广实施旅客安检、飞行区围界安防、航站楼与停机坪监控、移动扫描等新型安保、绿色、高效的智慧机场建设项目。

海航机场集团总裁杨许强在签约仪式上表示：“绿色和智慧是未来机场的发展方向，海航机场将在智慧机场领域寻求更多创新合作。霍尼韦尔在这一领域有着丰富的经验和全球领先的技术，通过加强双方合作，我们期待引入更多先进的技术及设备支持、新理念产品和解决方案，共同打造世界先进机场样板，推动海航机场集团综合管理能力的提升以及霍尼韦尔在中国市场的业务拓展，实现双方的合作共赢。”

霍尼韦尔智能建筑与家居集团大中华区副总裁兼智能建筑业务部总经理李群女士表示：“霍尼韦尔专注服务航空航天和机场行业逾100年，产品及解决方案服务于全球500多个机场，我们在机场航站楼、飞行区的领先技术得到了客户的广泛认可，我们相信这些成功经验将为海口美兰机场二期建设提供丰富借鉴。更重要的是，霍尼韦尔致力于持续开发新技术帮助机场应对一系列安全、能耗、运营管理问题。我们将一如既往地支持海航机场集团与中国民航事业的发展。”

通过此次合作，霍尼韦尔将为海航机场集团提供专用于有效管理机场运营的智慧机场服务管理平台，集成和管理暖通空调、能源、安防等各系统；此外，霍尼韦尔在飞行区的一系列解决方案能够保障飞机从空中到地面的安全，其中包括：跑道助航灯光系统、高级活动引导与地面控制系统、跑道异物探测系统、可视化泊位引导系统等。

根据合作内容，除了协助海航机场集团打造世界先进机场样板，霍尼韦尔将支持其通航产业发展。霍尼韦尔还拥有全球支持网络及遍布亚太区的维修中心，能够为包括海航机场集团在内的亚太区航空公司客户提供航空电子系统及机械部件、辅助动力装置、机轮与刹车的维护、维修和大修，帮助客户降低运营成本、缩短维修周期。

此次霍尼韦尔与海航机场集团战略合作备忘录的签署再次体现了双方领导层的高度支持与紧密合作。霍尼韦尔长期以来一直致力于智慧建筑的发展，助力中国绿色智慧机场以及通航产业的发展，为机场投资者和运营商带来安全、高效、节能的机场建设和运营管理解决方案。