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石梅湾艾美度假酒店用热带风情点亮璀璨冬季

2016年12月09日 17:06 编辑： 经理人网编辑
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海南省万宁市2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年12月8日晚，在近两百位嘉宾的共同见证下，石梅湾艾美度假酒店举行了传统的圣诞点灯仪式，用热带风情点亮璀璨时刻，正式开启了2016年的圣诞季。


石梅湾艾美度假酒店举行了传统的圣诞点灯仪式，用热带风情点亮璀璨时刻，正式开启了2016年的圣诞季。
石梅湾艾美度假酒店举行了传统的圣诞点灯仪式，用热带风情点亮璀璨时刻，正式开启了2016年的圣诞季。

当天，石梅湾艾美度假酒店总经理余露先生携手墨骨艺术基金会主席李墨白先生，揭幕墨骨油画创始人李秀实先生的一幅描绘海南热带风情的作品 -- 《椰风云影》。这幅作品是李秀实先生应石梅湾艾美度假酒店邀请，为其专门创作。遵循艾美酒店的艺术气质惯例，按照“抵达艺术”标准，李秀实先生专门创作的作品将会放大后悬挂于酒店。 李秀实先生根据该作品特点，别具匠心将视角停留在树影之下，以仰视的姿态，使观者可以在任何方向欣赏画作，仿佛置身于婆娑云影之营造出热带海洋独有的天高风远、碧海蓝天氛围，与酒店的东南亚建筑、周边热带植物遥相辉映，仿佛一切关于海洋的记忆都在梦境中开始……


《椰风云影》是李秀实先生应石梅湾艾美度假酒店邀请，遵循艾美酒店的艺术气质惯例，按照“抵达艺术”标准，为其专门创作的作品。
《椰风云影》是李秀实先生应石梅湾艾美度假酒店邀请，遵循艾美酒店的艺术气质惯例，按照“抵达艺术”标准，为其专门创作的作品。

揭幕仪式结束后，酒店总经理余露先生给大家带来了节日的祝福，并携手酒店业主方海南华润石梅湾旅游开发有限公司助理总经理何大勇先生、墨骨艺术基金会主席李墨白先生与万宁光亚国际学校的学生代表在现场嘉宾在倒数声中，一起点亮了寄托美好祝福的圣诞树。将当晚节日氛围推至顶点，寄寓了新一年的希望与美好祝福。

酒店总经理余露先生携手何大勇先生、李墨白先生与万宁光亚国际学校的学生代表在现场嘉宾在倒数声中，一起点亮了寄托美好祝福的圣诞树。
酒店总经理余露先生携手何大勇先生、李墨白先生与万宁光亚国际学校的学生代表在现场嘉宾在倒数声中，一起点亮了寄托美好祝福的圣诞树。

2016年12月24日圣诞平安夜，艾美酒店及度假村准备了丰盛的圣诞晚宴，吃喝玩乐尽在石梅湾艾美度假酒店圣诞晚餐当晚更有酒店别墅住宿和上海双人双飞及豪华住宿两晚等众多超值大奖。

或了解更多信息请致电0898-6252-8848
地址：海南省万宁市石梅湾旅游度假区

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