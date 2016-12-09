麦当劳全新概念餐厅登陆深圳

加速“未来2.0”战略部署 明年约1000家餐厅实现数字化升级

- 深圳光华概念餐厅完整呈现“未来2.0”元素：个性化定制星级汉堡、个性化定制甜品吧、送餐到桌服务等全国首次亮相；

- 麦当劳“未来2.0”餐厅整合了数字化硬件、个性化产品与人性化服务，包括：双点式柜台、动态电子餐牌、触屏自助点餐机、移动支付、定制汉堡、送餐到桌服务等；

- 预计2017年上半年，全国十多个城市、约1000家餐厅将完成“未来2.0”硬件升级，占全国门店40%以上。

深圳2016年12月9日电 /美通社/ -- 今天，麦当劳中国大陆首家餐厅 -- 深圳光华餐厅，全面升级为“未来2.0”概念餐厅。同时，麦当劳中国宣布了“未来2.0”的战略，加速餐厅升级，通过数字化的硬件、个性化的产品与人性化的服务，全面提升顾客用餐体验。预计2017年上半年，全国十多个城市（北京、上海、广州、深圳、成都、东莞、福州、杭州、南京、武汉、厦门等），约1,000家餐厅将完成相关硬件升级，约占全国门店40%。



麦当劳全新概念餐厅登陆深圳

麦当劳中国首席执行官张家茵女士说：“近年，由于数字化、O2O的兴起，中国消费者的生活形态正不断变化，也改变了外食市场的格局。麦当劳‘未来2.0’ 重新定义了顾客的点餐方式、支付方式、餐单选择以及服务内容。我们希望颠覆消费者对于传统快餐的印象，把更多自由交到消费者手中，让顾客享受简单轻松的用餐体验。26年前，我们在深圳光华开设了第一家餐厅，我们今天也将从这里开启‘未来2.0’的新旅程。”

麦当劳“未来2.0”是以顾客为中心、由数字化驱动的全新用餐体验，其主要元素包括：

数字化、全渠道点餐

双点式柜台 ： 将点餐区和取餐区分开；顾客完成点餐后，在取餐区等候，电子屏幕将显示备餐状态并提示取餐。双点式柜台不仅提高运营效率，减少等候时间，也满足了手机订餐、外卖服务的需要，为数字化餐饮、O2O闭环奠定基石。

将点餐区和取餐区分开；顾客完成点餐后，在取餐区等候，电子屏幕将显示备餐状态并提示取餐。双点式柜台不仅提高运营效率，减少等候时间，也满足了手机订餐、外卖服务的需要，为数字化餐饮、O2O闭环奠定基石。 触屏自助点餐机 ： 在触屏自助点餐机中，餐单一目了然，顾客还可以对产品进行个性化的调整，如饮料去冰、汉堡去酱等。点餐页面更可以缩小至屏幕下方，让小孩也可以加入点餐行列。

在触屏自助点餐机中，餐单一目了然，顾客还可以对产品进行个性化的调整，如饮料去冰、汉堡去酱等。点餐页面更可以缩小至屏幕下方，让小孩也可以加入点餐行列。 动态电子餐牌 ：将原有的灯箱餐牌升级为动态电子餐牌，餐牌的内容从静态图片变为更丰富的图片、视频以及文字组合，餐厅可以根据不同的消费场景，灵活更新餐单。

：将原有的灯箱餐牌升级为动态电子餐牌，餐牌的内容从静态图片变为更丰富的图片、视频以及文字组合，餐厅可以根据不同的消费场景，灵活更新餐单。 移动支付 ：无论使用柜台或触屏自助点餐机，顾客都可以选择不同的无现金支付方式，包括银行卡、Apple Pay、支付宝 、微信支付、QQ钱包等。截止2016年12月，麦当劳的移动支付占比已达40%。

个性化产品

定制产品 ：在“未来2.0”的餐厅，顾客可以通过触屏自助点餐机定制汉堡和甜品。2017年，麦当劳将推出全新的星级汉堡产品线，顾客可以根据喜好调整面包、肉类和配料，个性化定制属于自己的汉堡。

人性化服务

送餐到桌： 顾客可以在自助点餐机、点餐柜台选择“送餐到桌”，免去排队取餐的麻烦，提升顾客的用餐体验。

顾客可以在自助点餐机、点餐柜台选择“送餐到桌”，免去排队取餐的麻烦，提升顾客的用餐体验。 麦当劳 App ：整合麦乐送及手机下单餐厅取餐的服务，并通过顾客的消费习惯定制个性化优惠。麦当劳App预计在2017年陆续在全国推广。

深圳光华“未来2.0”概念餐厅介绍

2016年12月9日，麦当劳深圳光华“未来2.0”概念餐厅正式开幕。这是光华餐厅第五次形象升级。