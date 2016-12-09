李锦记酱料集团主席李惠中当选上海市徐汇海外联谊会副会长

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8至9日，2016上海市徐汇海外联谊会年会在上海召开。上海市委统战部副巡视员、上海市海外联谊会副会长王建敏，中共徐汇区委副书记郭芳，上海香港联会会长姚祖辉，中共徐汇区委常委、区委统战部部长、徐汇海外联谊会会长黄国平等领导莅临现场。

上海市徐汇海外联谊会成立于1990年，是徐汇区各界人士与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、外籍华人联谊合作的组织。海联会高举爱国主义旗帜，团结热爱中华民族的海内外同胞，加强联系、增进友谊、扩大交流、促进合作，旨在为上海经济和社会发展服务，为统一祖国、振兴中华服务。在此次年会上，李锦记酱料集团主席李惠中先生当选为上海市徐汇海外联谊会副会长。

作为有着128年历史的民族企业，李锦记一直热爱祖国、拥护党的领导。李惠中先生更是以报效祖国、回馈社会为己任。在为消费者提供优质产品的同时，造福社会、共享成果，为国家进步与民生福祉贡献自身的力量，由此深受国内外消费者的青睐与信任。近年来，李锦记荣膺2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2016年杭州G20峰会等国际重大活动的调味品供应商，向全世界传播中华优秀饮食文化。自2012年开始，李锦记入选航天食品，成为“神舟九号”、“神舟十号”、“神舟十一号”航天员使用酱料，令中国味道三度香飘太空。并获委任为“中国航天事业合作伙伴”，助力祖国航天大业。



徐汇区统战部副部长向卫华对李锦记酱料集团主席李惠中当选表示祝贺

李锦记不仅积极襄助国家事业，更关注民生福祉。民以食为天，作为国际知名的调味品企业，李锦记视食品安全为生命。首创“100-1=0”理念，即在生产过程中不对品质问题进行任何妥协，哪怕一丝一毫的失误，也会导致最终结果为零分。李锦记以30多道生产工序、200多个质量控制点确保生产全过程的超水平品质标准。同时斥巨资引进全球最先进的SAP系统，通过对物流进行跟踪管理，实现客户与原料间的双向追溯，最大程度地保障食品安全。从杭州G20峰会的国宴，到神舟十一号载人飞船，以及世界各地的餐厅超市，每款李锦记的产品均保证从食品原料种植、养殖和采购，到生产、流通、加工、运输储存直至销售等各环节严格控管，确保食品安全的万无一失。为不断完善食品安全体系、提高食品产业的整体水平，做出更大的贡献。



上海市徐汇海外联谊会主要领导与成员合影

李锦记酱料集团主席李惠中先生表示：“感谢相关领导与各界朋友的厚爱，能当选徐汇海联会副会长，我深感荣幸。心系祖国、报效祖国，是李锦记家族几代人不变的理念。李锦记能有今日的蓬勃发展，离不开祖国的支持与关爱。自将中国区总部迁至上海徐汇区以来，李锦记就一直与上海市徐汇区各部门密切合作。未来，我将携李锦记酱料集团，继续为国家与社会贡献力量。并从副会长的角度，积极促进祖国与港澳同胞、海外侨胞、外籍华人的交流，为中华民族的伟大复兴而不断努力。”