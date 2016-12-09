铂涛旅行跨界探索旅行消费金融，储值可理财余额赚收益

广州2016年12月9日电 /美通社/ -- 近日，中国酒店业最大官方直销平台铂涛旅行宣布与广发信用卡、桔子理财两家金融机构达成战略合作，共同探索基于用户在住酒店、旅行期间的消费金融业务。其中铂涛旅行将携手广发信用卡，将原广发7天联名卡升级为广发铂涛旅行信用卡，该产品将实现双方会员等级、积分、权益、营销等方面的互通，持卡用户预订铂涛旅行酒店和门票，将享获得铂涛旅行积分和相关权益，金卡用户还能享受不爽免单、买贵差价赔双倍等服务。与此同时，铂涛旅行还与互联网金融品牌桔子理财推出理财服务，铂涛旅行的会员可用个人账户里面的储值购买桔子理财的爱定存、周周升和月月升产品，实现余额赚收益、坐等收益去旅行的目标。

铂涛旅行是铂涛集团2015年12月9日推出的旅行社交电商平台，覆盖铂涛旗下8000万会员，可预订包括7天酒店、IU酒店、麗枫酒店、喆啡酒店、希尔顿酒店等酒店品牌，涵盖各星级酒店、公寓到民宿等各种住宿形态。2016年，铂涛旅行先后接入锦江旗下和维也纳旗下酒店品牌后，可预订的酒店品牌超过32个，覆盖全球4500家酒店，总房量突破45万间，已经成为中国酒店业最大官方直销平台。

同时，凭借强大的资源整合能力，铂涛旅行还推出景点门票预定、旅行社交、品牌商城服务，将触角伸向旅行的纵深领域，为消费者连起有温度的旅行体验。

此次，铂涛旅行的“温度之旅”再度起航，将首次跨界到消费金融领域，携手桔子理财、广发信用卡，为消费者带来旅行金融消费和储值理财的跨界服务。

桔子理财于2014年成立于深圳，是国内唯一一家专注于年轻人小微分散消费债权的互联网理财平台。其对接的大部分债权，均来自于同属乐信集团的分期乐上年轻人的消费信贷，所以天然具有“极度小微、真实透明、高度分散”的特点。平台上主要产品分为期限为1 / 3 / 6 / 12个月的爱定存和阶梯增息的周周升、月月升。桔子理财独创的金融模式可以将每笔投资智能打散，平均每笔投资借给98个借款人，平均每笔借款金额仅为3500元，完全符合今年8月银监会的监管意见中对于借款上限的要求。截至2016年10月末，桔子理财用户数已超过150万，累计为用户赚取14亿元，历史本息兑付率达100%。

广发信用卡是广发银行于1995年发行的国内第一张真正意义上的信用卡，也是第一张实现盈利的信用卡。截止2016年上半年累计发卡量超4460万张，形成了鲜明的“质”和“量”同步发展的“广发卡模式”。广发卡首家推出全面保障资金安全的“交易安全卫士”和由持卡人自主管控安全的“交易开关”。开创异业结盟先河的“广发日”系列特色活动，更是从推出以来即受到消费者的狂热追捧。目前，广发卡信贷余额达2575亿元人民币，活跃率、卡均收入及卡均利润都领先于同业。

2016年铂涛旅行的跨界合作动作频频，年初联手微信、阿里旅行推出了酒店“闪电住”、“信用住”功能，实现用户免押金预订、离店自动扣款，随后又和驴妈妈、同程战略合作，接入了覆盖全国的上万家景区门票，使铂涛旅行会员能够享受更丰富产品和更便捷的预订体验。同时也跨界到电影、户外运动领域，与超级 IP 《冰川时代》开展资深会员观影的线下活动，与中国最大的团队运动社交平台 -- 超级俱乐部展开会员公益行走活动。一次次跨界合作，不仅为铂涛旅行会员提供了丰富的产品，更连接起了有温度的旅行体验。

现在，铂涛旅行与广发信用卡、桔子理财三方强强联手，让旅行资金和理财服务无缝连接，为爱旅行的消费者带来丰富的想象空间。也完成旅游与金融产业的跨届互通，为消费者带来更多跨平台、多种类的旅行消费新体验。