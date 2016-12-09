乐橙斩获ECI商业创新奖 创造共享视联网生态圈

杭州2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年12月5日，由中国商务广告协会商业创新委员会与国际数字商业创新协会(IECIA)联合主办的 ECI 国际数字商业创新节(ECI Festival)在北京国家会议中心盛大开幕。本届 ECI Festival 为期2天，以“创新应用 定义未来”为主题，共设有1个开幕盛典、2场颁奖典礼和商业创投路演、3场社交晚宴、48小时大师班集训课、5大消费级场景应用的14场主题演讲和6场数字商业垂直行业分论坛，吸引了百度、乐视、京东、网易、搜狐等国内一流企业，以及来自美国、俄罗斯、欧盟等16个国家及地区的业界领袖到场参加，解析从产品到创意、从技术到创新的思维过程。



ECI商业创新节现场

乐橙，作为大华旗下视联网品牌，隶属杭州华橙网络科技有限公司，以其视联网技术在应用场景中的颠覆创新，获得ECI组委会和《哈佛商业评论》“拥有无可估量的商业价值”的评价，一举夺得2016中国年度商业创新机构奖。大华乐橙事业部、华橙网络科技CEO梁磊，以带领乐橙团队取得的突出成绩，被授予“2016中国年度商业创新新锐人物”奖项，并受邀到现场发表演讲。

在ECI商业创新的主会场，梁磊以“视联网技术的商业应用”为主题，介绍了乐橙视频智能硬件、视频云、视频技术“三位一体”的视频能力，并分享了乐橙应用云开放平台，打造“合作、开放、共享”的视联网生态圈及商业应用案例。到目前，乐橙已经提供近2000个直播地址服务，广泛应用于农业、食品药品、民宿家居等各领域微信公众号、APP 和 Web 页面。



乐橙CEO梁磊现场演讲

演讲中，梁磊生动地形容乐橙为一只“雄鹰”，它以1个云开放平台为主体，智能安防、智能母婴2个C端的垂直领域作翅膀，秉持全面开放、共享的理念，翱翔在视频应用价值的广阔蓝天，致力于帮助各行各业的合作伙伴用更低的成本、更快的速度拥有自己的视频能力，在应用场景中创造出更大的商业价值。

在会场外的展台上，乐橙展出了智能安防和智能母婴领域的创新智能硬件产品。育儿机器人“小乐”，以其智能视频、语音交互能力，让许多观众和媒体驻足互动。宝宝看护器小Q、云台智能网关摄像头TP1S、无线报警套装等明星产品，联动手机app，以简便人性化的操作，高清实时的成像效果等突出视频性能，吸引了许多到场观众前来体验了解。

创新是驱动企业发展的源动力，将创新的产品、技术和服务更好地应用到场景中，创造出更多的商业成果和社会价值，是企业的使命。乐橙，将继续沉淀视联网技术，深挖视频应用的价值，始终坚持以用户为核心，为家庭、商铺、小微企业及第三方开发者（应用者）视频应用提供完美的解决方案和能力。乐橙，旨在让更多人“看见看不见的价值”，共享视频科技之美。