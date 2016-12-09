凤凰新闻客户端获IN创造-工具信息类大奖 数据口碑双丰收

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016搜狗IN 全景•臻选礼于12月8日开启，盛典揭晓了于12月5日刚刚结束的“2016年度我最喜爱的网站/APP”的评选结果。凤凰新闻客户端荣获IN创造•工具信息类大奖。

2016搜狗IN全景我最喜爱的网站/APP评选活动自12月1日正式上线以来，就受到了网友们的高度关注，据初步统计有上百万网友参与了网站和APP的投票，总票数超过500万，打破了往届评选活动的历史记录。除了票选结果外，该评选活动还依托搜狗输入法、搜狗搜索和搜狗地图所提供的大数据支持，其含金量可见一斑。

2016年是凤凰新闻客户端的创新之年、转型之年。凤凰网副总裁、凤凰新闻客户端总经理岳建雄曾在多个重要场合提到了凤凰新闻“去中心化”的转型策略，表示凤凰新闻客户端正在着力打造一个“有品、有趣”的资讯分发平台，利用算法捕捉用户的情绪，采用用户感兴趣的方式传递用户喜欢的，同时也是真正有用的、正能量的、代表凤凰态度的内容。

刚刚发布的凤凰新闻5.4.0版本，正是凤凰新闻客户端的转型之作。这一版本立足于用户需求，在内容和算法上同时发力，在提供优质内容的同时，平台化、去中心化路线更加清晰。

新上线的凤凰新闻客户端5.4.0版本不仅从内容、交互和UI设计等多个方面迎来创意革新，更在算法上进行革命性提升，是颇具前瞻性、创意性的改变。首创的算法推荐和人工推荐的一键切换功能，使得用户既可以看到在强大的数据分析技术之下，依据用户偏好所做的定制内容，也可以看到具有多年大事件报道的编辑精心选编的“必须知道的全球热门资讯闻”。此外，对凤凰卫视资讯台、香港台、中文台，以及凤凰卫视和凤凰系权矩阵独家优质视频资源的精准整合，吸引力一大批凤凰卫视粉丝，进一步加强了用户黏度，也是在直播风潮之下，又一次成功的探索。

这种“1+1>2”的转型策略，使得凤凰新闻5.4.0版本一经上线就获得用户一致好评。



凤凰新闻客户端

除了正式版外，凤凰新闻客户端在2016年还推出了探索版和专业版两个版本，以满足不同用户群体的需求。无广告的专业版一经上线，就远超今日头条、网易等，长期居于App store 新闻类付费排行榜榜首，充分展现了用户对凤凰品牌的认可。



凤凰新闻客户端

此次获得2016搜狗IN创造•工具信息类大奖，更是说明了无论从大数据上，还是用户体验上，凤凰新闻的产品都获得了极大的认可，这也将激励凤凰不断创新，打造最优质的资讯类APP。