隆基泰和集团获“中国城镇化发展创新运营商”等两项称号

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月6日，隆基泰和集团一日获双殊荣：在国家会议中心举办的“中国城镇化创新发展高端峰会”上，隆基泰和荣膺“中国城镇化发展创新运营商”；而同日在钓鱼台国宾馆发布的“2016中国房地产年度红榜”中，隆基泰和集团以优异的发展成绩，荣获“2016年度典型特色房企”称号，与首创置业、路劲地产、金科集团、星河湾集团等一线房企共同分享2016年度实力企业殊荣。

6日上午，中国城镇化创新发展的高端峰会（以下简称峰会）在北京国家会议中心举行。峰会由中国房地产报、腾讯城市主办，国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心学术委员会秘书长冯奎、隆基泰和发展集团副总经理李国忠等行业领袖人士出席此次会议。隆基泰和集团在此次峰会上荣膺“中国城镇化发展创新运营商”称号，这是对隆基泰和一直以来秉承的“产业兴城”运营理念最好的褒奖。

隆基泰和集团作为环京津冀城镇化发展的主力运营商，对于2016年中国城镇化与产业地产发展，尤其是在资金端的创新有着自己的认知和做法。李国忠在峰会上指出，产业地产需要大量的重资产投资，对于民营企业来讲，现金流压力非常大。所以在隆基泰和在金融方面做了准RESS产品的创新，直接把现有的资产卖给金融机构，然后通过运营提升物业价值，最终实现各方利益共赢。

同时李国忠还对产业地产中比较有名的“广撒网、深挖井”理论提出了自己的看法。他认为，产业园区发展首先要看初期定位，是高端科技型园区还是实体性产业升级园区。第二看区位，“我觉得深挖井大部分集中在一线城市，可能他的资源禀赋比较强。”李国忠说。

在此次峰会中，各个房企、运营商就传统房企与转型产业地产的关系、轻资产的概念、互联网生活以及PPP模式展开了一场头脑风暴，思想的火花不断激荡。

同日，在钓鱼台国宾馆，由中国网地产中国举办的第八届地产中国论坛发布了“2016中国年度房地产红榜”，隆基泰和集团榜上有名，荣获“2016年度典型特色房企”，一同分享该殊荣的还有首创置业、金科集团、星河湾集团、路劲地产等。

在2016年，房地产市场波澜动荡，行业分化趋势明显。优秀实力企业抓住机遇，实力提升迅猛。隆基泰和集团作为其中的优秀代表，立足京津冀地区，放眼全国，开拓成都、天津等热门市场，成果斐然。

目前，隆基泰和集团在京津冀地区，尤其是沿G4京港澳高速产业带布局了13个产业园与特色小镇等产业项目。以新型城镇化建设为核心，构建八大板块产业生态圈，以城市运营的方式，打造产业新城的实施平台。隆基泰和集团以成为全国领先、国际知名的产业新城综合建设和运营商为愿景，立足京津冀，做好城市运营，打造城市功能新区。结合区域优势产业资源，强化资源获取、整合、释放能力，打造高端产业园。



隆基泰和集团高端产业园

隆基泰和集团凭借20余年专业深耕京津冀区域积淀的本地化经验、资源与优势，辅之以创新的体制和国际化专业团队，将产业整合与区域竞争优势完美结合，深耕京津冀区域，布局国内高价值城市，推动区域产业升级和城市可持续发展，努力成为中国新型城镇化建设的领军者。