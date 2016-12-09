领投鸟累投破十亿，在日益规范的网贷行业中一路进阶

上海2016年12月9日电 /美通社/ -- 近日，在上海金融信息创新论坛上，《2016上海网络信贷服务业白皮书》正式发布。本次的白皮书由沪上多家网络信贷企业、研究机构专家共同编撰，不仅对上海乃至全国的网络信贷服务业进行了梳理与盘点，更为政府监管、行业规范、投融资选择等多方面提供有益的借鉴与参考。

2016年10月，随着国务院办公厅《互联网金融风险专项整治工作实施方案》的发布，互联网金融行业进入了更加严格的整治期。网络借贷业务也由此进入了更加严肃且规范的阶段。众多行业人士纷纷表示网贷行业将逐步走向洗牌，新平台无疑将面临更加艰难的发展困境。

身处当前的局势中，如何谋求转型方向、开辟业务路径，将是各平台企业生存发展首要关注的问题。领投鸟平台在创立之初，就明确确立了以家庭生活消费场景为核心，打造连接租住、装修、出行、婚庆等资金需求的一站式金融消费平台的发展目标，自今年1月以来，其高速且稳定的保持着发展的脚步。

2016年11月26日，既平台10月投资额超8亿之后，领投鸟累投总金额突破10亿元，再度刷新平台当前的增速记录。在网贷行业局势严峻、各大同行业务紧缩的当下，还能在短时间内收获广大用户的信赖，稳定谋取发展增量，实属不易。

对于领投鸟平台何以在大行业背景愈发严峻的局势下一路进阶、破风前行，平台的创始人&常务副总李春秋在本次上海金融信息创新论坛压轴的圆桌讨论环节中，这样讲述到：

“互联网行业从来是挑战与机遇并存的。自成立以来，领投鸟平台秉承‘珍视家庭、开放创新、成就客户’的价值观，以家庭生活消费场景为核心，深挖用户需求，培养用户在5~8年内的平台粘性。在当今的局势下，领投鸟将继续立足于自己的优势，积极与遍布全国的垂直行业信息平台展开合作，整合多方资源、注重风控环节，最终实现平台、用户、合作方多赢的局面。”