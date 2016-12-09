发力养老服务供给侧 甲子创新模式受关注

北京和合肥2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日，2016安徽MBA创新创业大赛颁奖典礼暨资本对接签约仪式在安徽合肥举行。作为专业老年服务整合提供商 -- 北京甲子科技有限责任公司（简称甲子科技）以其独特的商业模式获得大赛金奖。

此次大赛由安徽MBA培养院校联盟和安徽MBA联谊会发起，合肥高创股份有限公司、中国科技大学管理学院、合肥工业大学管理学院、安徽大学商学院、安徽财经大学管理学院等协办，诺贝尔物理学奖获得者中村修二为获得金奖的企业家颁奖。



诺贝尔物理学奖获得者中村修二为甲子科技等获得金奖的企业家颁奖

近年来，随着我国快速步入老龄化社会，老龄化加速、老龄结构失衡、地区老龄化不平衡等问题给我国经济发展与社会保障带来了巨大挑战。如何从养老供给侧发力，创新养老服务模式，成为摆在每个市场参与者眼前的重大课题。为此，甲子科技坚持互联网思维，创新运营模式，率先提出社区养老HCS模式。以社区服务中心为载体，推出老年医养结合、老年用品商城、老年服务平台等三个拳头产品。

其中，作为全国首屈一指的老年用品商城 -- 甲子商城采用“1+N”模式，即每一个城市建立一个甲子旗舰体验店，一个城市通过一个体验店辐射N个社区店，为社区养老服务提供基础。截止目前，甲子商城旗舰店和社区店已经投入运营的有北京公主坟旗舰店、山东临沂旗舰店、安微合肥旗舰店、内蒙古社区店以及北京和平里社区店等5家，计划2017年在全国布局100家甲子商城网络，未来3年之内在全国主要城市均设立甲子商城旗舰店，每个中心社区设置一个社区店，届时全国各地老年养老服务将会更加专业化、标准化，为每个有需要的家庭提供专业服务。

同时，甲子科技坚持新的零售思维，用大数据手段深入研究朝阳产业发展，全渠道推广，通过线下体验线上购买、海量客户资源共享，做到线上线下融合发展。此外，为了使养老服务更加专业到位，甲子科技组建了一支专业极强的适老化改造服务队伍，深入社区上门服务，对老旧住宅进行适老化改造，力求从生理、心理和人体工学以满足老年人需求，创建安全、舒适的养老环境。