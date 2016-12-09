第七届牛耳奖首设电影类奖项

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 2016年的12月，充溢着整个互联网行业的期待，共同期盼着一场年度盛况 -- 由多牛传媒主办的“牛耳奖”颁奖典礼的到来。自“牛耳奖”颁奖盛典举办至今，每一届都以其雄厚的企业实力和特立独行的品牌魅力成为互联网界瞩目的盛事。

而今年，牛耳奖将与《看电影》杂志进行深度合作，共同推出电影行业的相关奖项，第七届的牛耳奖将会续写新的传奇。

强强联合，塑造行业传奇

自2011年以来，许多对互联网行业做出重大贡献的优秀企业和人物代表获得了牛耳奖，包括百度创始人李彦宏、百度副总裁李明远、91无线CEO胡泽民、深创投董事长靳海涛、凡客诚品陈年等。以至于每到年底，“谁执牛耳乎？”就会成为互联网行业高度关注和热议的焦点，这也让“牛耳奖”被誉为互联网行业的“奥斯卡”。



2016牛耳奖颁奖盛典

牛耳奖如此顶尖，《看电影》杂志也不逞多让。《看电影》杂志创刊于1999年，如今已经度过了17载，这17年间刊发的700余期杂志深入人心，是电影行业的权威品牌，也是众多影迷的观影风向标，更是全球唯一周刊发行的电影杂志。该杂志以新片报道、专题策划和影评见长，被称为“中国影迷第一刊”。

在互联网时代，《看电影》也紧跟脚步。官方微博粉丝达560万+，日均阅读量高达800万+之多；自媒体平台拥有30万+用户订阅数，日均阅读数20万+；甚至看电影APP在1.0版本未推出的情况下，也有50万+用户数，其在电影行业的地位不容小觑。

强强合作，营造的是一场跨界的狂欢盛事。两者合作推出的电影奖项，以多牛传媒集团大数据舆情监测系统为依托，全面详细综合专业电影人士的评审结果以及观众的选择意向评选出具体名次，是最具体和权威的民意。

跨界合作，创双赢之势

第七届牛耳奖和《看电影》的跨界合作，是多牛传媒向网络文化及电影产业的一次深入探索，同时也是电影行业进军互联网行业的最为关键的一步。作为各自领域内的实力代表，此次合作将会成为网络文化领域增势征途上的一座里程碑。

近年来，随着国民经济迅猛发展，居民消费水平不断提高，尤其是文体娱乐方面的支出比例大幅度提高，网络文化已然成为一个热门领域。据统计，2005-2015中国电影票房由20.5亿增长至440亿，复合增长率为36%，标志着电影产业进入到蓬勃发展的关键时期，互联网影业及发行商迅速崛起。

在互联网经济的深层次介入下，传统电影行业的模式及规则发生着潜移默化的变化。电影行业需要转型，需要互联网的营销传播。互联网为电影提供了一个非常透明以及自由的平台，为普通的作者与电影制作方开辟了新的窗口，可以让真正优质的IP被市场所发现。这意味着互联网思维让电影制作更为开放，也为电影获得大众认可开辟了一条新的道路。

第七届牛耳奖与《看电影》的合作，足以证明多牛传媒的布局之广、影响之大。同样也能看到，《看电影》杂志也在进行深入互联网领域的探索，为奠定行业中权威媒体的地位的进行有益尝试，更是为吸引资本市场获得广阔发展空间。两者强强联合，让“牛耳奖”向文化领域拓进，助推互联网行业与电影工业发展。



牛耳奖典礼简介

传奇的第七届牛耳奖，充满了创新和突破，是互联网精神的延伸，更是电影行业的综合发展。在这场备受关注合作之中，相关的电影奖项到底将花落谁家？一切未知，尽在第七届牛耳奖颁奖典礼！