2016中国创新营销峰会圆满落幕

把脉营销趋势，助力营销升级

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月7日，由财讯传媒集团旗下《成功营销》杂志举办的“2016中国创新营销峰会暨中国创新营销大奖颁奖典礼”在北京JW万豪酒店隆重举行，来自优衣库、大众汽车、乐视、WPS、腾讯社交、北京首农、搜狐视频、360、金六福、神州专车、聚思传媒、羽西、微博、海尔电器以及SAP等品牌、营销服务公及平台的营销决策者和营销专家们，围绕着“A New World”的主题，畅谈技术加持之下的新营销世界里的各种新命题和挑战，以及他们对行业的思索。



2016中国创新营销峰会

中国创新营销峰会是《成功营销》杂志一年一度的营销盛会，每年的主题都围绕着营销领域的热门话题和大趋势展开讨论。今年围绕着大数据、数字化、VR、AI等技术带来的全新营销世界里营销人新的想象和创新空间展开，营销决策者和营销专家们现身说法，用最新的案例、视角和思索，为现场观众呈上了一场思想盛宴。

营销升级，融合与跨界成常态

随着技术和营销理念的不断升级，营销也在不断地创新中向前发展，新的营销环境下的一个特点便是“融合”。

现场演讲的嘉宾中，很多都不约而同地提到“融合”。大众汽车（集团）中国首席营销官、集团销售和市场营销负责人胡波认为，营销是“艺术和科学”的融合，数字化媒体手段让营销和内容不留痕迹地植入到日常生活中；优衣库大中华区首席市场官吴品慧则把营销视作是“艺术+哲学”的融合；乐视生态营销总裁张旻翚讲到了“入口+时间”的场景营销，认为营销大时代已经进入了一个整合营销体系，资源的叠加和融合，才能扩大营销。

例如，传统品牌借助数字化的力量，可以在新时期重新焕发出活力。羽西品牌总经理卫吉峰在主题演讲中，展示了羽西这个传统品牌，通过数字化营销，借助中国艺术家和数字化平台的力量，成功得传递中国美；另一家传统品牌海尔电器，拥抱互联网，探索体验式社群营销，取得了不俗的成绩。如海尔电器集团品牌运营总经理王梅艳所说，没有成功的企业，只有时代的企业。微博副总裁王雅娟也介绍了当下许多企业结合社交媒体的很多玩法，如流量变现、粉丝经济，很多品牌会根据社交媒体的不同尝试各种不同的玩法。

而大数据作为当下最热门的话题之一，无疑是这个“融合”的新营销世界的一个注脚。当营销加上大数据后，就带来了无限的可能和想想的空间。

腾讯社交广告品牌广告业务高级总监卢成麒通过奥迪和兰蔻两大传统品牌与大数据碰撞产生火花的案例，让观众领略到大数据带来的精准化和场景化营销的魅力；WPS CEO葛珂则展示了WPS这个办公软件品牌，通过对庞大用户群的分析和精准定位，发展成为一个在职能终端上完整的生态。压轴出场的SAP全球副总裁兼大中华区首席营销官孙丽军通过大数据助力NBA的案例，介绍了大数据如何帮助品牌更好地讲品牌故事。

跨界是当下营销新世界的另一大特点。聚思传媒创始人、CEO李庆的主题演讲让观众看到当下的内容、品牌之间是如何在实现整合联动的同时，又契合当下的市场，直击营销痛点。本次峰会的论坛之一“基于都市人群的欲望式内容营销”，正是对李庆观点的一个补充。山川设计事务所创始人徐宗、聚思传媒娱乐营销副总裁骆天天、《创意魔法师》制片人吴海鹏，共同探讨了内容与当下热点以及品牌之间如何实现联动营销，带来多方共赢。

传统不过时，拥抱新营销时代

当大数据、数字化营销、移动营销成为营销人的新课题时，对传统营销方式和营销人来说不啻为一个挑战，这是否意味着过去的营销方式已经过时，传统营销人也跟不上时代？

优衣库大中华区首席市场官吴品慧认为，传统营销人在数字化时代依然有不可取代的地位，因为长期传统营销的训练让他们能够从整体和宏观高度思考数字世界里很多热点声音的本质。同时，也有很多传统企业在面对新的营销命题时，依然底气十足。

北京首农电商科技有限公司CEO李志起分享了60多年历史的首农集团“触电”的底气，是它多年积累起来的供应链和生鲜冷链物流体系；金六福酒业市场总监傅治纲在分享中指出，定位大众酒的金六福两条腿走路，传统营销做销量，数字营销做声音，但数字营销不是独立的存在，而是传统营销这颗老树上发出的新芽。

在移动领域，360全国营销事业群行业资深总监黄剑认为，随着移动端安全事件频发，用户对移动安全的需求在增强，360几千人团队用10年在安全方面积累了不可替代的优势。

另外，360正在全力打造基于场景的智能营销和生命周期营销，通过实效点睛平台和移动广告平台实现全资源的一站式程序化投放。；神州优车集团CMO杨飞介绍神州专车通过坚持安全差异化的定位和自建流量池做移动端营销，一年内打造出神州专车品牌。

新的营销环境对传统营销和传统营销人固然是一个挑战，但正如搜狐视频营销策略中心总经理金文乐所说，市场的变化迫使我们思考一个媒体或者内容平台真正应该为用户提供什么，让我们自己能够更内敛、更聚焦地思考如何提升用户价值。

获奖榜单如下：