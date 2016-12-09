清科成功主办2016投资界年会暨16届中国股权投资年度论坛

顶级投资人与清科共话资本大时代

北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 由清科集团、投资界主办，联想创投联合主办的“2016投资界年会暨第十六届中国股权投资年度论坛”在京举办，汇集股权投资界巨匠精英，立足“资本大时代”主题，以趋势、策略、行业角度剖析这个时代。

清科集团是中国领先的创业与投资综合服务平台及投资机构，而作为年度股权投资的盛会，本届会议也是清科集团历届规模最大的一次股权投资年度论坛。共吸引了100多家上市公司、逾1000位投资精英参会，更吸引了汪峰、任泉、杨乐乐等多位明星投资人到场发言分享，参会嘉宾管理资本超过10万亿。

在6号上午的开幕分享中，清科集团董事长、创始人兼CEO倪正东表示：“2016年股权投资市场处在一个徘徊期，没有停滞，都在思考向左走向右走，投也不投，不投也投。2017年整个投资界都在等待，或者是呼唤下一波大的浪潮的来临。”倪先生还说到：“这个市场并没有寒冬，大家口袋里还是很有钱。我相信2020年，整个股权投资市场管理资金一定会超过十万亿，而且这个市场会越来越大，清科也将一路见证和参与这个市场的成长。”

在之后的演讲中，联想创投集团总裁贺志强以“迎接智能互联网时代科技产业投资新机遇”为主题做了演讲。并认为：智能互联网将彻底颠覆所有的行业，中国经济在未来30年一定会进入一个科技驱动的新的发展模式。

而光大控股首席执行官陈爽则以“难”和“变”总结了16年对PE市场的感觉，以及未来PE市场的趋势。并认为：在未来大的后台建设的优秀PE基金，将会在市场上面独占鳌头。

除了主题发言外，年会三天亦有熊晓鸽、陈浩、甘剑平等多位顶级人参与影响力对话、圆桌讨论，就资本大时代，投资策略等重磅话题展开分享。而本届投资界年会，共以六个影响力对话、十二场圆桌讨论、多场主题演讲与分享，全面回顾了2016资本变革，并展望2017资本大时代。现场更有投资界对话沈南鹏，投资界对话张颖等多个精彩环节。

在8号晚上，年会迎来重头戏，公布了2016中国股权投资年度排名，揭晓本年度中国最佳创业投资机构和私募股权投资机构等重磅榜单。