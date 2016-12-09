Coach庆贺75周年的活动圆满落幕

该品牌举办女士和男士时尚秀，以及群星云集的盛大派对

纽约2016年12月9日电 /美通社/ -- 昨晚，美国原创皮革品牌Coach（蔻驰）在纽约市94号码头 (Pier 94) 庆祝75周年的活动盛大落幕，该品牌举办女士和男士T台秀，以及让 Lolawolf 和马克-罗森 (Mark Ronson) 这两位DJ参与音乐播放的盛大派对。Coach 昨晚欢庆在取得诸多里程碑式成就的2016年里为新一代奢侈品客户成功进行了品牌重塑，该品牌在这一年所取得的成就包括在纽约市的第五大道 (Fifth Avenue) 和伦敦的摄政街 (Regent Street) 开设首批 Coach House 全球旗舰店，以及将公司总部迁至纽约市的最新地标所在地 -- 哈德逊园区10号(10 Hudson Yards)。

2017早秋女士系列和2017秋季男士系列发布会座无虚席，与会嘉宾包括演员德鲁-巴里摩尔 (Drew Barrymore)、德莉-海明威 (Dree Hemingway)、佐伊-克拉维茨 (Zoe Kravitz)、丽莉-克亚芙 (Riley Keough)、艾玛-罗伯茨 (Emma Roberts)、迈克尔-B-乔丹 (Michael B Jordan)和劳拉-哈里尔 (Laura Harrier)；模特乔丹-巴雷特 (Jordan Barrett) 和布鲁娜-特诺里奥 (Bruna Tenorio)；音乐人迪普罗 (Diplo)、马克-罗森和Soko；造型师布拉德-戈雷斯基 (Brad Goreski) 和莱斯利-弗莱摩尔 (Leslie Fremar)；以及设计师詹妮弗-费舍尔 (Jennifer Fisher)、帕米拉-洛芙 (Pamela Love) 和普拉巴-高隆 (Prabal Gurung)。

在T台上，Coach 执行创意总监斯图尔特-维佛斯 (Stuart Vevers) 展示了关于美国乐观精神的构想，让西海岸的炫酷态度搭配纽约市的个人主义。怀旧的“复古”图案 -- 太空计划、宇宙飞船和星球搭配皮毛、皮革与大学校队风格的一体化细节设计。维佛斯凭借“修补”后的草原风礼服、精致的花朵钮扣、具有错视感的饰片和比例夸张且细微处进行“黑白配”的鞋子展现好玩而又天真的魅力，以此来探索坚韧性和温柔女人味之间的张力。本季新包亦首次亮相，这是一款名为“The Bandit”的手套鞣革单肩包。加百列-戴-刘易斯 (Gabriel Day-Lewis)、Dilone、温妮-哈洛 (Winnie Harlow)、宾克斯-沃尔顿 (Binx Walton)和莱西-伯林 (Lexi Boling) 等模特依次走过T台，而T台的灵感主要来自于汽车旅馆的停车场，并配以老式汽车、白雪和纽约青年合唱团 (Young People's Chorus of New York City) 的特别演出。

维佛斯评论说：“作为Coach‘精神上的家园’，纽约市是一个‘文化大熔炉’，既欣赏个性，也看重团结。它以真诚而不做作的方式欢迎像我这样的‘外来者’。这些价值观如今比以往更加重要，并且和我们将Coach打造成真正现代奢华选择的目标存在紧密联系。”

Coach吉祥物 -- 恐龙Rexy也在时尚秀上亮相，它的“行头”则是来自于Coach House第五大道店和Coach.com自12月9日起发售的独家假日“胶囊”系列。

Coach, Inc.首席执行官维克多-路易斯 (Victor Luis) 表示：“我们很高兴能够在我们的诞生之地庆祝Coach创新工艺的历史传承。这一年充满了令人惊奇的重大事件，而我们现在希望能够在下一个75年为我们的全球客户带来意想不到的惊喜。”

关于 COACH

美国标志性品牌在纽约市庆祝诞生 75年： Coach由6位工匠在曼哈顿的一个小阁楼上创建，刚开始时的目标很简单：利用现代形式和上等皮革创造既美观又实用的产品。75年后，Coach利用执行创意总监斯图尔特-维佛斯的新鲜现代设计，庆祝其作为美国原创皮革品牌的经典传承。

Coach House：新概念/奢华之地： Coach House位于纽约市第五大道685号，而第五大道被认为是全球最著名的一个购物区。新店所在地如今靠近欧洲奢侈品专卖店和标志性的纽约市地标建筑，迁至此地表明Coach品牌的全球思维发生了重要转变。

内部装修展示纽约市的态度： Coach House的20,000平方英尺的零售区域由执行创意总监斯图尔特-维佛斯与Studio Sofield（索菲尔德工作室）设计师和总裁威廉-索菲尔德(William Sofield)合作设计。这家新店的内部装修展现了个性鲜明的纽约市态度，以及最为成熟的Coach设计和定位体现，一系列产品和服务也能反映出Coach关于现代奢华的理念。

Coach, Inc.是源自纽约的领先设计品牌公司，涵盖现代奢华配饰及生活方式类产品。Coach品牌于1941年创立于纽约，以创新时尚的设计揉合优质皮革及物料的运用，延续经典传承。Coach的产品通过Coach专卖店、指定百货公司和专门店及Coach网站www.coach.com在全球发售。2015年，Coach收购全球顶尖设计师鞋履品牌Stuart Weitzman（斯图尔特-韦茨曼），后者的产品在超过70个国家及其网站www.stuartweitzman.com上发售。Coach, Inc.的普通股于纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易，股份代号为COH。Coach的香港预托证券于香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Limited)交易，股份代号为6388。