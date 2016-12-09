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浪潮获得我国首批信息系统集成与服务大型一级企业资质

2016年12月09日 21:57 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月9日电 /美通社/ -- 12月8日，中国电子信息行业联合会信息系统集成资质工作办公室正式颁发了我国首批“信息系统集成与服务大型一级企业资质”证书，浪潮凭借强大的综合实力获得该项资质。这是浪潮在软件和信息系统集成服务领域继2013年获得国家系统集成特一级资质后，再次获得最高等级资质认证。

电子联合会自2016年8月份开始启动大型一级企业资质的认证和评审工作，旨在通过实行资质的认证准入，培养一批可信的、上规模的本土云计算服务商，推动计算机信息系统集成企业做大做强，满足国家大型、复杂和重要信息系统建设和信息安全的需求

作为中国云计算、大数据领导厂商，浪潮依托自主创新，在云计算核心装备、云服务领域形成了国际领先、安全可信的技术、产品、方案及服务能力。浪潮最先研发出国产服务器，自主研发的国内首台关键应用主机天梭K1，使中国成为继美、日之后世界上第三个掌握关键应用主机技术的国家，与PB级海量存储、整机柜服务器SR、网络产品、云海OS、云海IOP等共同形成浪潮构建高水平完整云数据中心的核心能力。根据Gartner公布的最新调查报告显示，2016年前三季度浪潮服务器出货量同比增长28%，销售额中国第一，全球前五，增速全球第一。

与此同时，基于30多年服务中国政府、行业、企业信息化的实践经验，浪潮逐步构建起以“服务的云、行业的云、安全的云、中国的云”为核心的四大云能力，是国内唯一一家首批可信云金牌运维认证和首批可信云服务安全认证双通过的企业，并全面通过工信部首批云计算服务能力评估，成为在私有云和公有云领域双双通过增强级审核的四家企业之一。目前浪潮已为全国105个省市提供云服务，在中国政务云市场占有率第一。

此次获得首批“信息系统集成与服务大型一级企业资质”证书，意味着浪潮具备了承担我国国家重大信息工程项目的能力，也将为浪潮在技术、产品和服务领域的大发展和做中国的云计算领导厂商提供强有力支持和保障。未来，浪潮将继续加强技术研发，与上下游厂商联合打造完整的、中国自主的IT产业链，加速网络强国战略进程。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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