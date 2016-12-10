美国中经合集团宣布其所投资的麦迪科技在A股主板成功上市

北京2016年12月10日电 /美通社/ -- 全球领先的跨境投资机构美国中经合集团（WI Harper Group）宣布，其所投资的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司已于12月8日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码：603990。 中经合在麦迪科技创立之初就高度认同其在医疗信息化行业内的精准定位和使命感，并先后参与其多轮融资。作为麦迪科技首轮投资人，中经合以独特的加值服务模式协助麦迪科技完成多轮融资，建立重要的合作伙伴关系，在近十年的紧密合作中，协助他们成长为行业内最值得尊敬的品牌之一。

2007年，美国中经合董事长刘宇环先生第一次见到麦迪科技董事长翁康先生及其团队的时候，就相信到团队有能力打造一家优秀的企业。当时医疗信息化产业在国内还是一片未被开拓的蓝海。麦迪科技创始团队在医疗产业丰富的市场经验和团队凝聚力，让刘宇环先生坚信麦迪科技一定会成为这一领域的领导者。此后，麦迪科技迅速崛起，稳健发展，先后获得清科“中国2008最具投资价值企业50强”、中国软件行业协会“中国优秀软件产品”等荣誉，成为行业的领军者。

中经合董事长刘宇环先生向麦迪科技表示祝贺：“我们对麦迪科技今天所取得的成就感到非常的自豪。中经合与麦迪科技携手走过十年历程，见证了麦迪科技的飞速发展、专业团队的倾情投入，为中国医疗信息化产业的发展做出了卓越的贡献。智慧医疗是造福广大百姓的事业，医疗信息化为中国卫生健康事业带来的价值也在凸显。我们对麦迪科技未来的发展充满信心。”

麦迪科技董事长翁康先生表示：“麦迪科技登陆资本市场，是一个新的里程碑，也是一个新的起点。感谢刘宇环董事长和中经合长期以来给予麦迪科技的关心和支持。我们将牢记为生命护航的使命，秉持敢闯新路勇于胜利的麦迪精神，不断追求技术、服务和业务模式的创新，将公司打造成具有卓越企业精神、可持续经营的医疗卫生健康板块的领军企业！”

作为上交所第一家专业医疗信息化上市公司，麦迪科技将以成为一家具有优秀企业文化、可持续经营的医疗科技品牌公司为愿景，不断开拓创新，通过研发创新可靠的临床解决方案，推动中国智慧医疗的发展。

【美国中经合集团】

美国中经合集团，是致力于投资美国和大中华地区的全球化投资平台，也是最早进入中国的海外顶级风险投资机构之一。公司成立于1996年，分别在旧金山、北京和台北设有办公室。公司总管理资产规模超过10亿美元，旗下管理10只创投基金，总投资项目超过300个，其中超过100个项目成功上市与被并购。

中经合专注于高科技型企业的早期和扩张期阶段投资，主要投资领域涵盖互联网、无线互联网、物联网（IOT）、大数据、人工智能、机器人、ARVR、数字媒体、医疗健康领域等。

http://wiharper.com/

【苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司】

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，创建于2005年初，是一家以临床医疗管理信息系统和临床信息化整体解决方案等为核心业务的专业化公司。作为国家级高新技术企业，麦迪科技顺利通过ISO9001、 ISO27001体系认证；引进并应用CMMI管理模式，并承担了国家“十二五”863课题 -- 数字化医疗工程技术，“数字化手术室、院前急救、重症监护”的设计、开发和推广。麦迪科技先后被投资界誉为：“中国最具投资价值企业50强”“最具潜力的成长企业100强”。

麦迪科技的成长史，已经被视作医疗IT业内经典的案例。通过十年的不懈努力和稳健发展，麦迪科技缔造了中国医疗IT行业的高端品牌并树立了良好商誉。

http://www.medicalsystem.com.cn/