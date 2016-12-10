新年购车旺季 易鑫金融二手车成主角

上海2016年12月10日电 /美通社/ -- 随着新年的临近，车市将迎来新一轮的购车高峰。除了新车销售火爆外，二手车交易也迎来突破性增长。二手车金融领域的领先品牌易鑫金融，通过旗下易鑫车贷平台隆重推出了新年购车双12二手车金融活动，提供更值得信赖的产品与服务，助力广大消费者轻松实现新年购车梦想。



易鑫车贷一站式服务

二手车金融的领跑者

在互联网以及金融的双轮驱动下，二手车金融市场迎来了井喷式增长。凭借易车、腾讯、京东、百度等四大互联网巨头导入的优质客流与领先的智能风控技术，易鑫金融携手汽车厂商、经销商、银行和金融机构等战略合作伙伴，共同掘金万亿级二手车金融市场。

作为国内最具规模的互联网汽车金融交易平台，易鑫金融通过运营旗下的易鑫车贷 APP 及 daikuan.com 为广大消费者提供新车贷款、二手车贷款、车主贷款，汽车租赁以及汽车保险等全方位的汽车金融服务。经过两年的高速发展，易鑫车贷二手车贷款用户数量、资金业务规模均领跑互联网汽车金融行业。

具有互联网基因优势的易鑫车贷，充分发挥平台优势，屡创行业奇迹。在双11期间，订购总量超40万台，个人车贷申请总额达630亿元，创造了中国在线汽车金融交易的新纪录。而此次二手车担任绝对“主角”的双12活动中，易鑫车贷是否能继续延续双11的辉煌？成为业界关注的焦点。

瞄准年轻族群，一站式服务解决用户痛点

随着汽车金融渗透率的提升，85后新生代年轻族群成为二手车消费的主力，他们更习惯于通过电商平台甄选性价比高的二手车，且对于汽车金融有较高的接受度。但当前市场仍存在二手车信息不透明、渠道分散、服务无保障等痛点问题。易鑫车贷深层洞察消费者的需求，在双12活动期间，为年轻族群提供创新的一站式金融服务，让他们能轻松实现高品质有车生活。

首先，易鑫车贷提供60万台优质、有保障车源，满足不同层次需求，并提供延保服务。加入延长质量担保服务，对于二手车因质量问题引起的车辆故障，可享受与原厂保修期内同样的保修服务，让用户对二手车的质量更放心。同时，双12贷款购车的用户可以免费获得易车提供的价值1500元的延保服务，放心更贴心。

其次，易鑫车贷提供创新的一站式金融服务，从消费者产生用车需求开始，车源寻找、车辆分期、保险、延保、维修、换车等，形成购车用车的完整闭环，并提供1对1金融服务顾问，线下免费陪同看车，帮忙过户，让用户省时省心省力。

此外，人性化、灵活多样的金融方案，则让用户购车更轻松。最快10秒钟通过在线审批，当日即可放款。易鑫车贷还做到“先拿钱，放心看车”，最长贷款时间36个月，帮助用户提高资金利用率。如月供2500元宝马开回家，奔驰首付2.9万起等方案，让年轻族群离梦想之车更近一步。

从双11到双12，从新车到二手车，易鑫车贷持续发力互联网汽车金融。未来，易鑫车贷将继续依托易鑫金融平台庞大的汽车用户基数、丰富的汽车使用场景、智能大数据分析、领先的风控模型、高水准资金管理等优势，提供丰富多样化的金融产品，为消费者带来更优质、更愉悦的购车用车体验。