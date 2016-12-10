赛莱默：利用现有技术中国污水处理行业年碳排放可减少39.4%

中国广州2016年12月10日电 /美通社/ -- 在第十一届中国城镇水务发展国际研讨会上，全球领先水企赛莱默公司与中国人民大学环境学院联合发布最新研究报告《中国污水处理行业碳减排路径及潜力研究》。报告指出，利用现有技术提高污水处理综合能效，可减少二氧化碳排放量近1600万吨，为2015年总碳排放量的39.4%。在此基础上，采用可持续新型工艺，可挖掘更多碳排放潜力，有望使污水处理实现“零碳排放”，成为名副其实的“能源工厂”。



赛莱默公司中国总裁吕淑萍致辞

《中国污水处理行业碳减排路径及潜力研究》针对我国五大地区的典型污水处理行业的运行现状和碳排放水平进行分析，在总结发达国家污水处理行业减碳经验的基础上，深入挖掘中国污水处理行业碳减排潜力，提出了包括采用高效机电设备、加强负载管理、智能控制系统，提高污水处理综合能效；大力回收能源和采用可持续新型工艺的技术路径，从而为建立我国城镇污水处理系统低碳运行技术体系、实现行业减碳提供科学支撑。



中国人民大学环境学院副院长王洪臣教授致辞



赛莱默城镇污水处理碳减排分论坛现场照片

在中国城镇水务发展国际研讨会上，赛莱默公司中国总裁吕淑萍表示：“与能源交通等其他行业相比，污水处理行业呈现碳减排成本低潜力大的特点。我们调研了五大地区的污水处理厂的碳排放水平，发现不同地域之间存在较大差异，且机电设备单元的耗电量非常大，占污水处理厂电耗近97%，可挖掘的碳减排潜力很高。仅在机电设备单元层面的现实可得潜力最高便可达509.2万吨二氧化碳当量，加之开发回收污泥中的能量潜力，减少的二氧化碳总排放量有望达到近1600万吨。”



赛莱默公司中国总裁吕淑萍及王洪臣教授接受媒体采访

节能减排已成为全世界共同关注的发展命题。我国污水处理行业虽总规模不大但属于高耗能产业，是重要的碳排放行业，亟需系统全面地开展碳减排工作。中国人民大学环境学院副院长王洪臣表示：“在获得良好的污水处理效果的前提下，挖掘所有潜力降低能耗物耗、最大程度地减少碳排放，实现低碳污水处理，是污水处理行业可持续发展的必然方向。”

作为全球最大的污水处理解决方案提供商，赛莱默公司一直紧随可持续发展的全球大势，密切关注污水处理领域里的节能减排。针对污水处理行业耗能最大的泵送和搅拌等环节，赛莱默推出了飞力（Flygt）4320搅拌器，该产品与传统产品相比可节能高达50%。此外由赛莱默中国研发中心开发的IPS智能泵送系统（专利保护）通过颠覆性的创新技术，能够自动确保水泵运行于最佳比能区，实现整个泵站最大节能10%-40%赛莱默公司中国总裁吕淑萍谈到：“面对全球变暖的严峻形势，赛莱默将可持续发展的理念贯彻到运营的每个环节，关注研发环境友好型产品、经营场所和员工的安全与健康、与志同道合的伙伴一道，解决人类面临的水挑战、努力实现对环境和社区的长期承诺。”赛莱默在污水处理行业实现低碳运营上的前瞻性思考，亦可帮助水厂提高经济效益，实现环境优化与经济发展的共赢，从而促进整个社会的可持续发展。

为期两天的第十一届中国城镇水务发展国际研讨会于2016 年12 月8 日-9 日在广州白云国际会议中心召开。与会专家共同探讨提升污水处理效率，降低总体运营成本、能耗及碳排放等话题。《中国污水处理行业碳减排路径及潜力研究》报告的发布有助于中国污水处理行业更加关注可持续发展，寻找适合中国的碳减排解决方案从而实现行业能源自给。节能减排任重道远，而实现目标重在行动。